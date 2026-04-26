جوهر نبيل: الرياضة أمن قومي في عهد السيسي.. ومراكز الشباب تتحول لحاضنات أعمال

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة في عهد الرئيس السيسي أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الرؤية للنشاط الرياضي تتجاوز الملف الترفيهي، وإنما تمثل بعد أمن قومي.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، ردا على عدد من طلبات المناقشة العامة، بشأن عدد من المتعلقة بالقطاع الرياضي.

وضع معايير للحوكمة داخل القطاعات الرياضية

وأشار الوزير إلى الحرص على وضع معايير للحوكمة داخل القطاعات الرياضية، لتحويل مراكز الشباب لحاضنات أعمال، بما يساهم في صياغة مستقبل أغلى لشباب مصر.

الشباب المصري هو القوة الضاربة للدولة المصرية

وقال الوزير: الشباب المصري هو القوة الضاربة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرياضة ليست مجرد بطولات وميداليات، ولكن أسلوب حياة.

بنية تحتية غير مسبوقة في قطاع الشباب والرياضة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك بنية تحتية غير مسبوقة، مما يعزز مصر على الخريطة الدولية في المسابقات العالمية، وكذلك السياحة الرياضية، قائلا: هدفنا الوصول إلى كافة الشباب في الرقى والنجوع، بما يحقق العدالة بين كافة شباب مصر.

وقال جوهر نبيل: تكويني الشخصي ليس في برج عاجي، متابعا: أنا اتربيت في شارع السد بمنطقة السيدة زينب، ولعبت في مركز شباب السيدة، ثم انتقلت للنادي الأهلي، حتى وصلت إلى منصب الوزير.