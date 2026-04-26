غزة تحت القصف .. استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية مُتواصلة

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، استشهاد خمسة فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لبيان وزارة الصحة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

قصف مكثف على شرق غزة

وأوضح أن القصف المدفعي الإسرائيلي تركز منذ منتصف الليل على المناطق الشرقية لمدينة غزة والمحافظة الوسطى، مستهدفًا طريق صلاح الدين، ما أسفر عن سقوط ضحايا جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، بالتزامن مع توسيع العمليات العسكرية باتجاه مناطق مأهولة بالسكان.

تصعيد في جنوب القطاع

وأشار إلى أن جنوب قطاع غزة شهد تصعيدًا مماثلًا، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية خيام النازحين شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد سيدة، إلى جانب عمليات نسف مكثفة لما تبقى من أحياء سكنية.