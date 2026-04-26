محمد عبد الجليل: لاعبي الأهلي مش شايفين توروب.. والزمالك يستحق الدوري

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لا يستحق التتويج بالدوري المصري في هذه النسخة

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي على ميجا إف إم: الأهلي لا يستحق الدوري المصري هذا الموسم، ولكن الزمالك يستحق بسبب ما مر به في هذه الظروف ولكن الاهلي انفق ملايين على الفاضي

وإضاف: لاعبي الأهلي مش شايفين المدرب توروب ولا يمتلك شخصية داخل الملعب، لاعبي الأهلي خذلوا الإدارة والجماهير .

وتوقع عبدالجليل فوز الأهلي على بيراميدز بثنائية نظيفة، ومؤكظا أن المارد سينفجر ، وقال: أتمنى ان الدوري يكتمل كما اعتدنا عليه في السنوات الماضية ولكن فكرة إقامة الدوري من مرحلتين مثل الموسم الحالي ليست جيدة