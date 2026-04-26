محمود ناجي حكما لـ مباراة الزمالك وانبي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وانبي في الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وإنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب الكلية الحربية، عقب حصول اللاعبين على راحة قصيرة، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.

وجاء طاقم الحكام لمباراة الزمالك وانبي فى الدوري الممتاز على النحو التالي:

محمود ناجي حكما للساحة

ثنائي المساعدين سمير جمال ومحمد مجدي سليمان

أحمد ناصر حكما رابعا

حكم الفيديو أحمد جابر

حكم الفيديو المساعد محمد أحمد الشناوي