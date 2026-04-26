أحمد شوبير: الزمالك أصبح يتعامل بعقلية احترافية هذا الموسم

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن إعجابه بطريقة تفكير نادي الزمالك خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق لم يعد منشغلًا مبكرًا بمباراة القمة أمام الأهلي كما كان يحدث في السابق.

وأوضح شوبير فى تصريحات إذاعية" أن تركيز الزمالك في الوقت الحالي ينصب على مواجهة إنبي المقبلة، باعتبارها مباراة لا تقل أهمية من حيث النقاط عن أي لقاء آخر في الدوري، حيث يحصل كل فريق على ثلاث نقاط في كل مباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني لا يتعامل مع اللقاءات بمنطق إراحة اللاعبين خوفًا من الإنذارات، مؤكدًا أنه لا توجد حسابات خاصة تخص لاعبين بعينهم مثل بيزيرا أو ناصر منسي، في إشارة إلى تغيّر فلسفة الفريق هذا الموسم.