بمواصفات ثورية إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق في 2026

شهدت سوق أجهزة التابلت الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد تطورات ملحوظة مؤخرًا، ويبدو أن جهاز OnePlus Pad 4 جزء من هذا التحول. قبل إطلاقه الرسمي، ظهر الجهاز بمواصفات تقنية رائدة، وتصميم أنحف، وتركيز أكبر على الإنتاجية. بعد تجربة الجهاز لفترة، يُعطي OnePlus Pad 4 انطباعًا بأنه جهاز تابلت يتجاوز بكثير مجرد الترفيه الأساسي وتصفح الإنترنت العادي.

يعد أول ما يلفت الانتباه في جهاز OnePlus Pad 4 هو تصميمه النحيف. إذ يقل سمكه عن 6 ملم، مما يجعله جهازًا لوحيًا أنيقًا للغاية رغم شاشته الكبيرة وبطاريته القوية. يضفي هيكله المعدني الموحد لمسةً فاخرة، بينما يضمن توزيع وزنه المتوازن راحةً في الاستخدام لفترات طويلة.

أما عن التصميم فهو يأتي بلمسة نهائية برونزية ناعمة ذات ملمس أنيق دون أن يكون لافتًا للنظر بشكل مبالغ فيه ورغم ذلك، فإن الغطاء الخلفي يجذب بصمات الأصابع بسهولة أثناء الاستخدام اليومي.

تم وضع وحدة الكاميرا في الزاوية العلوية اليمنى عند استخدام الجهاز في الوضع الأفقي. ورغم بروزها الطفيف، إلا أنها لا تُحدث اهتزازًا ملحوظًا عند وضعها على سطح مستوٍ.