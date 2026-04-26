أوبو تكشف رسميا عن تفاصيل حاسوبها اللوحي الرائد Oppo Pad 5 Pro قبل إطلاقه



إذا كنت تفكر في شراء جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز OPPO Pad 5 Pro وهو من فئة الأجهزة اللوحية المتميزة مع تركيز قوي على جودة الشاشة، وأداء فائق، وعمر بطارية طويل الأمد.

صُمم هذا الجهاز خصيصًا للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة شاشة كبيرة للإنتاجية والترفيه وتعدد المهام، فهو يجمع بين شاشة ذات معدل تحديث عالٍ ومعالج قوي وميزات اتصال حديثة.

جهاز OPPO Pad 5 Pro

يتوفر جهاز OPPO Pad 5 Pro ، بسعر يبدأ من 799 دولارًا للنسخة الأساسية ويتميز بشاشة LCD كبيرة مقاس 13.2 بوصة مصممة لتجربة مشاهدة غامرة. بفضل دقة 3.4K (3392 × 2400 بكسل)

توفر الشاشة صورًا فائقة الوضوح وألوانًا نابضة بالحياة. كما يدعم الجهاز تقنية الألوان ذات 10 بت لتحسين تدرجات الألوان ودقة الصورة بشكل عام، مما يجعله مناسبًا لمشاهدة الوسائط المتعددة والمهام الإبداعية.

يضمن معدل التحديث التكيفي البالغ 144 هرتز تصفحًا سلسًا ورسومًا متحركة انسيابية، مما يُحسّن تجربة المستخدم بشكل ملحوظ. وتساهم الحواف النحيفة في تحقيق نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 89.4%، مما يمنح الجهاز اللوحي مظهرًا عصريًا وفخمًا مع زيادة مساحة الشاشة المتاحة للاستخدام إلى أقصى حد.

الأداء والبرمجيات

يتميز جهاز OPPO Pad 5 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite ويعمل الجهاز اللوحي بنظام ColorOS 16 المبني على نظام Android 16، مما يوفر واجهة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة مع ميزات مثل تقسيم الشاشة لتعدد المهام، والنوافذ المتوازية، والتعاون بين الأجهزة، مما يعزز الإنتاجية.

الذاكرة والتخزين

يتوفر جهاز OPPO Pad 5 Pro بتكوينين:

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت + سعة تخزين 256 جيجابايت

ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت + سعة تخزين 512 جيجابايت

بفضل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X ووحدة التخزين UFS 4.1، يوفر الجهاز اللوحي تشغيلًا سريعًا للتطبيقات، وتعدد مهام سلسًا، ووصولًا سريعًا إلى البيانات. يضمن هذا الإعداد عدم مواجهة المستخدمين، حتى أولئك الذين يستخدمون الجهاز بكثافة، أي تباطؤ أثناء الاستخدام المكثف.

إمكانيات الكاميرا



يوفر جهاز OPPO Pad 5 Pro اللوحي مكونات كاميرا عملية:

كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير الفوتوغرافي الأساسي ومسح المستندات ضوئيًا

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة 105 درجة لإجراء مكالمات الفيديو

تُعد الكاميرا الأمامية مفيدة بشكل خاص لعقد مؤتمرات الفيديو، حيث توفر مجال رؤية أوسع يحافظ على تأطيرك بشكل صحيح أثناء المكالمات.

البطارية والشحن

يعمل الجهاز ببطارية كبيرة سعتها 13380 مللي أمبير، مصممة للاستخدام المطول. سواء كنت تشاهد محتوىً عبر الإنترنت، أو تحضر اجتماعات، أو تعمل على مهام، فإن الجهاز اللوحي مصمم ليدوم طويلاً دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة.

يدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 67 واط، مما يسمح لك بشحن البطارية بسرعة والعودة إلى العمل أو الترفيه دون أوقات انتظار طويلة.

ميزات اضافية



يأتي جهاز OPPO Pad 5 Pro مزودًا بخيارات اتصال حديثة:

واي فاي 7 مع دعم النطاق المزدوج (2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز)

تقنية بلوتوث 5.4 لاتصالات لاسلكية سلسة

أما بالنسبة للصوت، فيحتوي الجهاز اللوحي على أربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos وحاصلة على شهادة الصوت عالي الدقة. يتميز الصوت الناتج بالقوة والوضوح والتوازن، مما يجعله مثالياً للأفلام والموسيقى والألعاب

أضافت شركة OPPO العديد من الميزات الذكية لتحسين سهولة الاستخدام:

إيماءات القرص بأربعة أصابع

تعدد المهام باستخدام شاشة مقسمة بإصبعين

نوافذ متوازية لإدارة أفضل للتطبيقات

التعاون عبر الأجهزة لتدفق عمل سلس بين الأجهزة

هذه الميزات تجعل الجهاز اللوحي أكثر تنوعًا، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يركزون على الإنتاجية.

يُقدّم جهاز OPPO Pad 5 Pro نفسه كجهاز لوحي قوي بشاشة كبيرة، مع تركيز كبير على جودة الشاشة والأداء وعمر البطارية. فمزيج شاشة بدقة 3.4K ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعالج Snapdragon الرائد، وبطارية ضخمة، يجعله خيارًا مثاليًا للترفيه والإنتاجية على حد سواء.