بعد تعرضها لوعكة صحية.. تطورات حالة غادة إبراهيم

أكدت مصادر مقربة من الفنانة غادة إبراهيم، تعرضها لوعكة صحية مؤخرا ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المصادر في تصريح لموقع صدى البلد، إن غادة إبراهيم، شعرت بتعب وغثيان ما استدعى لنقلها إلى المستشفى، وقامت بإجراء فحوصات طبية وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية وأخذت محاليل طبية.

وأوضحت المصادر، أن غادة إبراهيم، تلتزم الراحة حاليا بعد الخروج من المستشفى.

أعمال غادة إبراهيم

وكان أحدث أعمال الفنانة غادة إبراهيم، هو مشاركتها في مسلسل المتر سمير، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وجسدت غادة إبراهيم شخصية شيماء بخفة ظل وأداء سلس، حيث نجحت في المزج بين الطابع الكوميدي والدرامي، ما جعل ظهورها يسرق الأنظار ويترك أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

وحصلت غادة إبراهيم على إشادات واسعة من المتابعين، مؤكدين أن حضورها أضاف نكهة خاصة للمسلسل، وأن قدرتها على تقديم الشخصية بأسلوب تلقائي ومقنع جعل المشاهد يتفاعل مع كل مشهد يظهر فيه.

مسلسل المتر سمير

وينتمي مسلسل «المتر سمير» إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وتدور أحداثه حول “سمير زغلول” الذي يجسد شخصيته النجم كريم محمود عبد العزيز، وهو محامٍ ذكي يبرع في حل المشكلات الأسرية وإصلاح حياة الآخرين، لكنه يجد نفسه غارقًا في أزمات شخصية معقدة، خاصة بعد انفصاله عن زوجته، لتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا المستمدة من تفاصيل الحياة اليومية.

ويشارك في بطولة العمل كل من ناهد السباعي، محمد عبد الرحمن، سارة عبد الرحمن، سلوى خطاب، ميمي جمال، رحاب الجمل، إسلام إبراهيم، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف ممدوح متولي وفاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج خالد مرعي.