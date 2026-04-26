مسئولة عن كلامي.. نادية مصطفى ترد على اتهامها بالسعي للترند بسبب هاني شاكر

أصدرت الفنانة نادية مصطفى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، بيانًا ردّت فيه على التصريحات التي نُسبت إلى رئيس الجالية المصرية في فرنسا، والتي اتهمها خلالها بالسعي وراء “الترند”، مؤكدة استياءها الشديد مما وصفته بتصريحات غير دقيقة ومسيئة.

وأكدت نادية مصطفى عبر حسابها علي فيسبوك" أن ما أعلنته بشأن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر لم يكن اجتهادًا شخصيًا، بل نقلًا مباشرًا وأمينًا لما يصل إليها من السيدة نهلة توفيق زوجة الفنان، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر معها، وأن كل ما صدر عنها تم بمراجعة وتأكيد كامل.

وأضافت أن زوجة هاني شاكر في غاية الاستياء مما تم تداوله، مؤكدة أن الشخص المذكور لم يتواصل معها أو مع نجلها شريف أو حتى مع القنصلية، وهو ما يثير علامات استفهام حول صحة ما يردده.

وانتقدت الفنانة التناقض في التصريحات المتداولة، موضحة أنه لا يمكن الحديث عن وجود “تعتيم” وعدم توافر معلومات، وفي الوقت نفسه الادعاء بامتلاك تفاصيل مؤكدة.

واختتمت نادية مصطفى بيانها بالتأكيد على رفض استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق الظهور أو إثارة الجدل، مشددة على أن كل شخص مسؤول عن كلماته.