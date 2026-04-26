في ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. قصة زواجها وطلاقها من أحمد زكي ورقم حظها

يوافق اليوم، الأحد 26 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1958، ورحلت عن عالمنا في 10 مايو عام 1993.

حياة هالة فؤاد

وُلدت هالة فؤاد في 26 مارس عام 1958، وهي ابنة المخرج المعروف أحمد فؤاد، ما أتاح لها فرصة التعرف على عالم الفن عن قرب منذ صغرها.

بدأت مشوارها الفني في أواخر السبعينيات، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت خلال فترة الثمانينيات، حيث شاركت في عدد من الأفلام التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ولفتت الأنظار بموهبتها وحضورها المميز.

قدّمت هالة فؤاد مجموعة من الأعمال السينمائية التي رسخت مكانتها في الوسط الفني، من أبرزها فيلم العاشقة، وفيلم مين يجنن مين، إضافة إلى مشاركتها في فيلم حدوتة مصرية، الذي أخرجه المخرج العالمي يوسف شاهين، وكان من الأعمال المهمة التي أضافت إلى رصيدها الفني.

كما شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية التي أظهرت تنوعها في الأداء، وقدرتها على تقديم أدوار درامية مختلفة.

زواجها وطلاقها من أحمد زكى

كانت الفنانة الراحلة هالة فؤاد تعشق الفن، وبدأت مسيرتها الفنية منذ كانت طالبة جامعية، إلى أن تم ترشيحها للمشاركة في فيلم « عاصفة من دموع»، الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحصلت من خلاله على جائزتين، واشتهرت بسرعة كبيرة، وتم ترشيحها للعمل أمام الامبراطور أحمد زكي في فيلم «الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين»، ومن هنا اشتعلت شرارة الحب داخلهما.

نشأت قصة حب قوية بين الفنانين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، وقررا الزواج، حيث وجد الامبراطور من هالة نموذج هائل لزوجة رائعة، ليؤسسا سويًا أسرة، وفقًا لما قال في أحد اللقاءات الصحفية السابقة، وبالفعل تزوجا وأنجبا أبنهما الوحيد هيثم أحمد زكي.

على مدار عامين استمر زواج أحمد زكي وهالة فؤاد، لكنهما كانا مليئين بالمشاكل الزوجية والخلافات الكثيرة، بسبب حب هالة للفن، ورفض زوجها أحمد زكي عودتها للعمل في التمثيل مرة أخرى، فأصبح يعاملها بقسوة وظلم.

كان الفنان الراحل احمد زكي يعامل زوجته بعصبية شديدة وتملك منه العند، بسبب الخلافات التي نتجت عن رغبتها في العودة للفن ورفضه للأمر، فأصبحت الحياة بينهما صعبة جدًا، فاتفقا على الانفصال بعد مرور عامين فقط من الزواج.

زواج هالة فؤاد الثانى

بعد انفصال هالة فؤاد عن أحمد زكي، تزوجت للمرة الثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها الثاني رامي، إلى أن صدمها خبر إصابتها بمرض سرطان الثدي، فقررت اعتزال الفن، وسافرت إلى فرنسا لتلقي العلاج هناك.

نوادر هالة فؤاد

وفي لقاء نادر مع الإعلامية منى الحسيني، تحدثت هالة فؤاد عن الأرقام في حياتها، معتبرة أن 3 هو رقم حظها ومشتقاته، وهو اليوم الذي ولد فيه ابنها الوحيد هيثم.

وأوضحت هالة فؤاد أن تاريخ ميلادها هو 26 أبريل، ورفضت تحديد العام، كما عبرت عن علاقتها القريبة من والدها المخرج الراحل أحمد فؤاد، ومنحته درجة عالية من دعمه له واستفادتها منه في مشوارها.