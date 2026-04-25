ياسر جلال يعلق على شائعات مرض ميرفت أمين

علق الفنان ياسر جلال على الشائعات التى طالت الفنانة ميرفت أمين حيث تردد أنها تعرضت الى أزمة صحية شديدة ودخلت على أثرها المستشفى.

وقال ياسر جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس : "الحمد لله مفيش أى حاجة والنجمة العظيمة ميرفت أمين بخير والحمدلله، نزلة برد خفيفة مش أكتر، ربنا يحفظها لبنتها منه الله ولنا ولكل محبيها فى كل أرجاء الوطن العربى".

بوسى شلبي تتحدث عن ميرفت أمين

وقد كشفت الإعلامية بوسى شلبي عن الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين بعد كثير من الشائعات التى تردد حول نقلها الى المستشفى وأنها تعاني من مرض خطير.

وقالت بوسي شلبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "كل ما يقال بخصوص الحالة الصحية لمدام ميرفت أمين غير صحيح... كفاية إشاعات.

وأضافت بوسى شلبي : “ميرفت بخير، فقط تعانى من دور برد، وهى الآن متواجدة فى منزلها، ولم تنقل إلى المستشفى”.

حالة ميرفت أمين

من ناحية أخرى حالة من القلق أثيرت حول الفنانة ميرفت أمين في الساعات الماضية، بعد انتشار عدة شائعات حول تعرضها لوعكة صحية الأمر الذي أقلق محبيها.

وطمأن الفنان د. أشرف زكي، نقيب الممثلين، جمهور ميرفت أمين، في تصريح لموقع صدى البلد، ونفى تعرضها لوعكة صحية، قائلًا: «معندهاش حاجة وهي زي الفل».

أعمال ميرفت أمين

وكان أحدث أعمال ميرفت أمين، هو مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وجسدت ميرفت أمين، في أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي، شخصية عمة"مودي"، وهو الدور الذي يلعبه الفنان ياسر جلال.

كلهم بيحبوا مودي لـ ياسر جلال

يذكر أن الفنان ياسر جلال، كان قد أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المتوقع أن يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.