إطلاق الدورة الأولى لمهرجان البريكس لأفلام الطلبة

أعلنت المدرسة العربية للسينما والتليفزيون عن تنظيم الدورة الأولى من "مهرجان البريكس الدولي لأفلام الطلبة" خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو 2026، بمقر أكاديمية الفنون المصرية، تحت رعاية وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، وبرئاسة الدكتورة منى الصبان.

ويعد المهرجان الأول من نوعه في مصر المتخصص في أفلام الطلبة من دول مجموعة البريكس، رافعًا شعار "نحو سينما مهنية جديدة ضمن دول البريكس"، ويهدف إلى أن يكون أيقونة فنية تؤكد ريادة مصر إعلاميًا وفنيًا، وتشكل دفعة إضافية لتطوير التعاون السينمائي بين طلبة دول البريكس.

وأوضحت الدكتورة منى الصبان، رئيس المهرجان، أن الفعالية تسعى لاحتواء الطاقات الإبداعية وإتاحة الفرصة للمواهب الفنية الشابة لطرح آفاق إبداعية وطنية جديدة قائمة على الابتكار والتجديد، بما يحقق نهوضًا ثقافيًا وإبداعيًا غير تقليدي لكل دول البريكس.

كما يمد المهرجان يد العون للمواهب الشابة من خلال استقطاب شركات الإنتاج والمنتجين في دول البريكس لترجمة الأعمال الطلابية المتميزة إلى أعمال فنية متكاملة العناصر.

ويشكل المهرجان ساحة تنافسية لاستهداف قطاع عريض من شباب البريكس المثقف، من خلال ثلاث مسابقات رئيسية: الأفلام الروائية القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 20 دقيقة، والأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة، وأفلام الرسوم المتحركة حتى 10 دقائق .

وتضم جوائز المهرجان: جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير، وجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، بالإضافة إلى جائزة الدكتورة منى الصبان لأفضل فيلم ( روائى /تسجيلى/رسوم ) و تحل دولة الهند ضيف شرف الدورة الأولى، ويتضمن المهرجان أيضًا أقسامًا خاصة لعروض الأفلام والندوات وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الدولية من شخصيات بارزة في مجال السينما على المستوى العالمي.