وائل جسار: مصر أم الدنيا وبلد السلام ولبنان سيبقى صامدا

أحيا النجم وائل جسار، مساء أمس، واحدة من أقوى حفلات الصيف، وذلك في سهرة استثنائية احتضنها أحد أماكن السهر الشهيرة في منطقة الزمالك.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث وصل جسار إلى الحفل بصحبة المنتج تامر عبد المنعم، وسط ترحيب كبير من جمهوره ومحبيه في ليلة لا تُنسى.

بمجرد صعوده على المسرح، أشعل وائل جسار الأجواء بمجموعة من أروع أغانيه، ومنها: "بتوحشني" التي تفاعل معها الحضور بقوة، و"مشيت خلاص"، "ظروف معنداني"، "خليني ذكرى".

وخلال الحفل حرص وائل جسار على توجيه كلمة مؤثرة للحضور، عبّر فيها عن حبه العميق لمصر ولبنان، قائلاً: "مصر هي أم الدنيا، بلد السلام والطمأنينة.. تحياتي لكم جميعاً وللبنان الصامد، نورتوني وشرفتوني في مصر الحبيبة، وإن شاء الله يعم السلام على كل الوطن العربي ونعيش دائماً في أمان".