شريف منير يحتفل بعيد ميلاد حفيدتة:حبيبتى وروحى وحتة منى

احتفل الفنان شريف منير بعيد ميلاد حفيدته «لارا»، ابنة ابنته أسما شريف منير، برسالة مليئة بالحب.

وشارك شريف منير جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابة بموقع إنستجرام برفقة حفيدته،و علق كاتبا: «حبيبتى وروحى وحتة منى.. حبيبة جدو، كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتى، بحبك.

علي الجانب الآخر كان قد حل الفنان شريف منير، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

وقال شريف منير: "شخصية الإرهابي محمود عزت ما كانش لها نشاط إعلامي واضح، وما كانش بيحب يظهر كتير في الإعلام، وكان مُحرك الأحداث".

وأضاف شريف عامر: "شخصية محمود عزت في التحقيقات كانت مهزومة بشكل كبير؛ لأنه كان عنده أمل إنه يوقف الجماعة الإرهابية على رجليها تاني، لكنه فشل.

وأكمل شريف منير: "الانقسامات ضربت تنظيم الإخوان الإرهابي منذ أيام محمود عزت وحتى الآن".

ولفت شريف منير: "لازم في كل فترة ينتج عمل درامي؛ للتذكير بما فعله الإخوان في مصر"، مضيفا: "لا أمان لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية".