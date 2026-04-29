أحمد العوضي ومي عمر ينتهيان من تصوير "شمشون ودليلة" بإسبانيا والمجر

انتهى كل من النجم أحمد العوضي و النجمة مي عمر من تصوير مشاهدهما ضمن أحداث فيلم "شمشون و دليلة" وذلك بإسبانيا والمجر وسط اجواء من التشويق والإثارة ومشاهد الأكشن التي تم تنفيذها على أعلى مستوى وتقنيات مبهرة تظهر للجمهور وبذلك يتبقي يومين تصوير فقط للانتهاء من تصوير العمل بالكامل ليكون جاهزا لعرضه للجمهور فالسينمات .



يذكر أن فيلم «شمشون ودليلة» من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الفتره المقبله بجميع دور العرض السينمائية .