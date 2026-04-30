اتحاد نقابات عمال مصر: سوق العمل به أنماط وظيفية جديدة.. والدولة تولي اهتماما بالتدريب المهني

علق مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال مجدي البدوي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" إطلاق منصة سوق العمل الهدف منها زيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب".



وتابع مجدي البدوي:" سوق العمل به أنماط وظيفية جديدة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وبالتالي الدولة تسعى إلى فتح المجال لمزيد من التدريب المهني ".

وأكمل مجدي البدوي :" ربط التعليم بسوق العمل أمر في غاية الأهمية ويجب وجود توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل".

ولفت مجدي البدوي :" " المدارس المهنية سوف تسهم في خروج جيل جديد مؤهل لمتطلبات سوق العمل ".

