يعد العيش السن من أكثر الأكلات الصحية حيث لا يسبب زيادة فى الوزن ويسيطر على نسبة السكر فى الدم ويحسن صحة المعدة والقولون وغيرها الكثير من المميزات.

نعرض لكم طريقة عمل العيش السن فى البيت من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير:



2 كوب دقيق أسمر

2 كوب ردة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

ردة للفرد

طريقة عمل العيش السن

في بولة كبيرة اخلطى الدقيق والردة مع الخميرة والسكر والملح ثم ضعي الماء وقلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة متجانسة.

قطعى عجينة العيش كرات صغيرة وغطيها واتركيها حتى تتخمر وافرديها بالنشابة على سطح مرشوش بالردة ثم ضعيها في الفرن أو على طاسة ساخنة على النار وقلبيها على الوجه الآخر ثم اخريجه واتركيثه يبرد ويحفظ فى الثلاجة.

