بعد انتشارها في السنوات الأخيرة.. اعرف أسباب استخدام الاشواجندا

تعد الاشواجندا من الأعشاب التى زاد انتشارها في السنوات الأخيرة، فما هى الأسباب الحقيقية التى تتطلب استخدامها؟!

وذكر موقع فري ويل هيلث أن تناول عشبة الأشواجندا يساعد على تهدئة العقل والجسم وتحسين جودة النوم.

أسباب استخدام الأشواجندا

و تشمل الاستخدامات والفوائد الشائعة لعشبة الأشواجندا ما يلي:

تخفيف التوتر : تساعد خصائص الأشواجاندا المُكيّفة الجسم على إدارة التوتر الجسدي والعاطفي وخفض مستويات الكورتيزول، مما يعزز الشعور بالهدوء لمساعدتك على تجاوز الأيام المجهدة.

تحسين جودة النوم : قد يعزز نبات الأشواجندا الاسترخاء والنوم المريح عن طريق تقليل التوتر ودعم دورة النوم الطبيعية للجسم.

زيادة الطاقة والتركيز : بالنسبة للبعض، يساعد نبات الأشواجندا على تقليل التعب أثناء النهار وتحسين صفاء الذهن والطاقة والتركيز، مما يجعله مفيدًا خلال النهار.

دعم جهاز المناعة : قد تُعزز خصائص الأشواغاندا المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة المناعة؛ وقد يُساعد الاستخدام اليومي المنتظم في وقت مناسب على الوقاية من العدوى والحفاظ على الصحة.

التوازن الهرموني : قد يساعد نبات الأشواجندا في تحسين وظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية ، مما يدعم التوازن الهرموني.

دعم الأداء الرياضي : يستخدم بعض الرياضيين عشبة الأشواجندا لتعزيز القدرة على التحمل والقوة والتعافي وقد يُحسّن تناولها قبل التمارين أو في وقت مبكر من اليوم من هذه الفوائد.

تخفيف القلق : قد تُخفف التأثيرات المهدئة لنبات الاشواجندا من أعراض القلق ، مما يساعدك على الشعور براحة أكبر طوال اليوم.