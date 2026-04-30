قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وسط فرحة المزارعين.. إطلاق موسم حصاد القمح 2026 من قرية برج النور الحمص بأجا

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

أطلق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إشارة بدء موسم حصاد القمح 2026 من حقل إرشادي تابع لمشروع إدارة مياه دلتا النيل (GIZ) بقرية برج النور الحمص بمركز أجا .

جاء ذلك  بحضور المهندس ابراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين ، والدكتور ياسر الجندي رئيس مركز أجا ، والنائب عبده مأمون .

وأكد “ المحافظ ”، أن الدولة تدعم الفلاح المصري وتذلل كافة العقبات أمامه، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي والغذائي، مشددًا على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لضمان نجاح موسم الحصاد.

وأشار  "مرزوق" إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتوفير الدعم الكامل لزيادة معدلات إنتاج القمح، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن وزارة الزراعة تعمل من خلال مراكزها البحثية على تطوير إنتاجية القمح، عبر تحسين التقاوي وانتقاء أفضل السلالات، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان ورفع كفاءة المحصول.

كما أكد مرزوق، على أن أجهزة المحافظة بكاملها تدعم الفلاح الدقهلاوي، من خلال توفير الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين.

كما أوضح " المحافظ " أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 236,940 فدانًا، بإجمالي مستهدف توريد يصل إلى 284,328 طنًا، بمتوسط توريد متوقع 1.2 طن للفدان الواحد ، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية لموسم الحصاد لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج.

الدقهلية محافظه اجا حصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المزيد