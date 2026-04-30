إصابة فتاة إثر سقوطها من الطابق الثالث في بلقاس بالدقهلية

أصيبت فتاة بإصابات متفرقة، إثر سقوطها من علو بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من الطابق الثالث بجوار موقف المنصورة بمدينة بلقاس.



وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة "حنين ناصر أبو صالح"، 20 عامًا، مقيمة ببلقاس، حيث أصيبت بسحجات متفرقة بالجسم، وجروح قطعية بالساقين والوجه، بالإضافة إلى اشتباه كسر بالساقين.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.