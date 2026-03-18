وكيل تموين كفر الشيخ يبحث الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.. صور

عقد المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع إدارات الديوان العام للمديرية وغرفة العمليات، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة، والتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بكميات كافية، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

كما وجه بمتابعة انتظام صرف المقررات التموينية والمنح الاستثنائية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات.

وأكد وكيل الوزارة أهمية انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم وعلى مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التموينية بالمراكز.

وفي ختام الاجتماع، شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.