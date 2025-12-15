اكتشاف طريقة جديدة لتحديد مواقع الذهب المدفون تحت الأرض.. ما القصة؟

في محاولة لفهم أعمق لظاهرة تواجد الذهب المدفون تحت الأرض، توصل فريق من العلماء إلى اكتشاف مذهل قد يغير الطريقة التي يُبحث بها عن رواسب الذهب حول العالم.

هذا الاكتشاف جاء نتيجة تحليل كيميائي متطور للغازات المحتجزة في الصخور لملايين السنين، حيث تم تحديد أصل الذهب المدفون تحت اسكتلندا وأيرلندا بطريقة جديدة تقلل من التساؤلات حول مصادر المعادن.

تحليل يكشف أصل الذهب

قاد البروفيسور فين ستيوارت من جامعة غلاسكو الدراسة، حيث استخدم فريقه تحليل مطياف الكتلة على عينات من معادن الكبريتيد الحاملة للذهب في سلسلة جبال كاليدونيا.

وقد توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن الذهب ينشأ في أعماق الأرض، وهذا الاكتشاف يُمثل حلاً لجدل طويل حول أصل بعض أهم رواسب الذهب في العالم.

بالاعتماد على نظائر الهيليوم، تمكن الفريق من تحديد كيفية مساهمة حرارة الوشاح الأرضي في دفع السوائل المعدنية التي تكون رواسب الذهب.

وبتحليل بيانات المناجم النشطة في جبال كاليدونيا، بما في ذلك كونونيش، كوراغينالت وكافاناكاو، تم العثور على بصمات نظيرية تشير إلى وجود انصهار للوشاح، مما يدل على أهمية الحرارة في تكوين هذه الرواسب.

حزام كاليدونيا: مسرح الذهب

تُعتبر رواسب الذهب الرئيسية في حزام كاليدونيا مرتبطة بازدياد النشاط الجيولوجي الناجم عن انصهار الوشاح أسفل الصفائح القشرية. يمتد هذا الحزام لمسافة 1800 كيلومتر، بدءًا من جبال الأبلاش في أمريكا الشمالية وصولاً إلى شمال النرويج، ويعود تاريخه إلى زمن اصطدام الصفائح القارية القديمة قبل 490-390 مليون سنة.

يظل هناك جدل مستمر بين العلماء حول ما إذا كانت المعادن تنشأ في الوشاح العميق أو تتحرك بفعل السوائل الساخنة الناتجة عن التكتونية.

هذا الجدل قد يساهم الاكتشاف الجديد في توضيحه، إذ يُظهر التحليل وجود بصمات نظيرية للهيليوم، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا لتحديد أنظمة المعادن العالمية.

مؤشر جديد للبحث عن الذهب

أظهرت النتائج أن الكميات الضئيلة من الهيليوم المذابة في سوائل الخام مصدرها الوشاح الأرضي العميق، مما يُشير إلى أن الحرارة اللازمة لتحريك السوائل المعدنية الغنية بالذهب نشأت من أعماق الأرض.

وقد وُجد أن نسبة الهيليوم ودرجة حرارة السوائل المعدنية تتناسبان مع حجم رواسب الذهب المكتشفة.

خلصت الدراسة إلى استنتاج رئيسي مفاده أن الذهب ينشأ في النهاية من الوشاح الأرضي وليس من القشرة، وأن نظائر الهيليوم توفر طريقة جيولوجية كيميائية لتحديد حجم ومواقع الرواسب المحتملة.

هذا الاكتشاف يمهد الطريق أمام أفق جديد للبحث عن الذهب في أعماق الأرض ويعد بفتح مجالات جديدة في علوم الأرض والجيولوجيا، كما يمثل نقطة تحول في كيفية فهمنا لتكوين المعادن والبحث عنها.