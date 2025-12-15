قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفر مش بالساهل من 59 دولة.. موعد تطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الأوروبي
منخفض جوي| الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة جديدة.. ما القصة؟
تعرف على أعلى معاش في نقابات مصر.. مفاجأة
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أصل الحكاية

اكتشاف طريقة جديدة لتحديد مواقع الذهب المدفون تحت الأرض.. ما القصة؟

البحث عن الذهب
البحث عن الذهب
أحمد أيمن

في محاولة لفهم أعمق لظاهرة تواجد الذهب المدفون تحت الأرض، توصل فريق من العلماء إلى اكتشاف مذهل قد يغير الطريقة التي يُبحث بها عن رواسب الذهب حول العالم. 

هذا الاكتشاف جاء نتيجة تحليل كيميائي متطور للغازات المحتجزة في الصخور لملايين السنين، حيث تم تحديد أصل الذهب المدفون تحت اسكتلندا وأيرلندا بطريقة جديدة تقلل من التساؤلات حول مصادر المعادن.

تحليل يكشف أصل الذهب

قاد البروفيسور فين ستيوارت من جامعة غلاسكو الدراسة، حيث استخدم فريقه تحليل مطياف الكتلة على عينات من معادن الكبريتيد الحاملة للذهب في سلسلة جبال كاليدونيا. 

وقد توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن الذهب ينشأ في أعماق الأرض، وهذا الاكتشاف يُمثل حلاً لجدل طويل حول أصل بعض أهم رواسب الذهب في العالم.

بالاعتماد على نظائر الهيليوم، تمكن الفريق من تحديد كيفية مساهمة حرارة الوشاح الأرضي في دفع السوائل المعدنية التي تكون رواسب الذهب. 

وبتحليل بيانات المناجم النشطة في جبال كاليدونيا، بما في ذلك كونونيش، كوراغينالت وكافاناكاو، تم العثور على بصمات نظيرية تشير إلى وجود انصهار للوشاح، مما يدل على أهمية الحرارة في تكوين هذه الرواسب.

حزام كاليدونيا: مسرح الذهب

تُعتبر رواسب الذهب الرئيسية في حزام كاليدونيا مرتبطة بازدياد النشاط الجيولوجي الناجم عن انصهار الوشاح أسفل الصفائح القشرية. يمتد هذا الحزام لمسافة 1800 كيلومتر، بدءًا من جبال الأبلاش في أمريكا الشمالية وصولاً إلى شمال النرويج، ويعود تاريخه إلى زمن اصطدام الصفائح القارية القديمة قبل 490-390 مليون سنة.

يظل هناك جدل مستمر بين العلماء حول ما إذا كانت المعادن تنشأ في الوشاح العميق أو تتحرك بفعل السوائل الساخنة الناتجة عن التكتونية. 

هذا الجدل قد يساهم الاكتشاف الجديد في توضيحه، إذ يُظهر التحليل وجود بصمات نظيرية للهيليوم، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا لتحديد أنظمة المعادن العالمية.

مؤشر جديد للبحث عن الذهب

أظهرت النتائج أن الكميات الضئيلة من الهيليوم المذابة في سوائل الخام مصدرها الوشاح الأرضي العميق، مما يُشير إلى أن الحرارة اللازمة لتحريك السوائل المعدنية الغنية بالذهب نشأت من أعماق الأرض. 

وقد وُجد أن نسبة الهيليوم ودرجة حرارة السوائل المعدنية تتناسبان مع حجم رواسب الذهب المكتشفة.

خلصت الدراسة إلى استنتاج رئيسي مفاده أن الذهب ينشأ في النهاية من الوشاح الأرضي وليس من القشرة، وأن نظائر الهيليوم توفر طريقة جيولوجية كيميائية لتحديد حجم ومواقع الرواسب المحتملة. 

هذا الاكتشاف يمهد الطريق أمام أفق جديد للبحث عن الذهب في أعماق الأرض ويعد بفتح مجالات جديدة في علوم الأرض والجيولوجيا، كما يمثل نقطة تحول في كيفية فهمنا لتكوين المعادن والبحث عنها.

أخبار الذهب اكتشاف أصل الذهب حزام كاليدونيا التنقيب عن الذهب رواسب الذهب

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا

طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا

الموز

فوائد الموز للأطفال والرضع.. مزايا مذهلة أبرزها زيادة قدرات الدماغ ونمو العظام

فوائد التفاح

فوائد التفاح للأطفال والكبار.. يحمى من الأمراض ويسد الجوع بشكل صحى

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

