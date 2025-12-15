مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقرب من المدرسة الثانوية بمدينة أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بنطاق مدينة أبوتشت.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين على موقع الحادث، وجرى نقل جثة الشاب المتوفى، إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

وتبين وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين أمام المدرسة الثانوية بمدينة أبوتشت، نتج عنه مصرع أحمد سمير خليل، مقيم بقرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، وإصابة شاب آخر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.