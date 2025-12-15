لا تتجاهلها.. علامات مبكرة للفشل الكلوي يجب الانتباه لها

مرض الفشل الكلوي في مراحله المبكرة قد لا يظهر بأعراض واضحة، لكن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تنذر بوجود مشكلة في الكلى.

أهم هذه العلامات:



تغيرات في التبول:

زيادة أو انخفاض كمية البول عن المعتاد.

بول رغوي أو يحتوي على دم.

الحاجة للتبول ليلاً أكثر من المعتاد.

تورم الجسم:

انتفاخ اليدين، القدمين، أو حول العينين نتيجة احتباس السوائل.

التعب والإرهاق:

شعور دائم بالتعب بسبب تراكم الفضلات في الجسم ونقص إنتاج خلايا الدم الحمراء.

اضطرابات في ضغط الدم:

ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ أو صعوبة السيطرة عليه.

مشاكل في الهضم والشهية:

غثيان، قيء، فقدان الشهية أو طعم معدني في الفم.

حكة وجفاف الجلد:

نتيجة تراكم السموم ونقص المعادن.

ألم في منطقة الكلى أو أسفل الظهر:

قد يحدث ألم خفيف أو شعور بالضغط في المنطقة أسفل الضلوع من الخلف.

تغيرات في الوزن:

زيادة مفاجئة في الوزن نتيجة احتباس السوائل.

مشاكل في التركيز والنوم:

صعوبة التركيز أو الشعور بالنعاس المستمر بسبب تراكم السموم في الدم.

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، خاصة التورم أو تغيرات البول، من المهم استشارة طبيب وطلب فحوصات للكلى مثل تحليل الدم للكرياتينين وUREA وتحليل البول، لأنها تساعد على اكتشاف المشكلة مبكراً.