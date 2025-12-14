قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
محلو أوي.. تامر حسني يتعاون لأول مرة مع أحمد فهمي وأسماء جلال
نتيجة كلية الشرطة 2025.. أعداد المتقدمين والمقبولين من جميع المحافظات للعام الجديد
4فئات | خطوات التسجيل في برنامج الدعم النقدي 2026 والمستندات المطلوبة
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
أفضل 7 مشروبات يومية لمكافحة علامات الشيخوخة والحفاظ على نضارة بشرتك

الشيخوخة
الشيخوخة
ريهام قدري

هناك مشروبات يومية يمكن أن تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن التي تحافظ على نضارة البشرة ومرونتها. إليك قائمة بأفضلها:


1. الماء
الفائدة: الترطيب الجيد أساس لمحاربة التجاعيد والحفاظ على مرونة الجلد.


الطريقة: شرب 8 أكواب يوميًا على الأقل، مع إمكانية إضافة شرائح ليمون أو خيار لزيادة الفائدة.


2. الشاي الأخضر
الفائدة: غني بمضادات الأكسدة (EGCG) التي تحمي البشرة من الضرر الناتج عن الجذور الحرة وتؤخر ظهور التجاعيد.
الطريقة: كوب أو كوبين يوميًا، بدون سكر.


3. عصير الرمان الطبيعي
الفائدة: مضاد أكسدة قوي يحافظ على الكولاجين ويقلل من فقدان مرونة الجلد.
الطريقة: كوب صغير يوميًا، ويفضل أن يكون عصيرًا طازجًا.


4. عصير التوت (توت، فراولة، توت أزرق)
الفائدة: يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الشيخوخة المبكرة وتحافظ على شباب البشرة.


الطريقة: يمكن إضافة التوت للزبادي أو تناوله كعصير.


5. عصير الجزر
الفائدة: غني بالبيتا كاروتين وفيتامين A الذي يحافظ على صحة الجلد ويعزز نضارته.
الطريقة: كوب عصير يوميًا، ويفضل أن يكون طازجًا.


6. شاي الأعشاب (البابونج، الشاي الأبيض)
الفائدة: مضادات الأكسدة فيه تساعد على تهدئة الجلد وتقليل الالتهابات، والشاي الأبيض يقلل من تلف الكولاجين


الطريقة: كوب واحد يوميًا كجزء من روتين الاسترخاء.


7. مشروبات الكولاجين
الفائدة: الكولاجين يساهم في مرونة البشرة ويقلل ظهور التجاعيد.
الطريقة: مشروبات جاهزة أو بودرة تضاف للماء أو العصير.


نصائح إضافية:
تجنب المشروبات الغازية والمحلاة بكثرة لأنها تسرّع الشيخوخة.
يمكن إضافة قليل من الزنجبيل أو الكركم للمشروبات لتعزيز تأثيرها المضاد للأكسدة.


الجمع بين الترطيب الداخلي (المشروبات) والعناية الخارجية (كريمات مضادة للأكسدة) يعطي أفضل النتائج.

