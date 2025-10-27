قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير بمختلف ميادين ومطارات مصر
حماس: لدينا الإرادة لمنع عودة الحرب على غزة ولن نمنح الاحتلال ذريعة لاستئناف العدوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف Nothing Phone (3a) Lite.. خيار اقتصادي جديد يضيء الأسواق هذا الأسبوع

Nothing Phone
Nothing Phone
احمد الشريف

أعلنت شركة Nothing بقيادة كارل بي عن إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة Phone (3a) يحمل اسم “Lite”، والذي من المقرر الكشف عنه رسميًا في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري.

 تأتي هذه النسخة الاقتصادية بعد سلسلة من التسريبات التي أشارت إلى تحضير الشركة لمزيد من الإصدارات قبل نهاية العام، وها هو الإعلان الرسمي يؤكد دخول هاتف Phone (3a) Lite ساحة المنافسة.​

مواصفات متوقعة: توازن بين التصميم والسعر

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيعتمد معالج MediaTek Dimensity 7300 بقدرة تصنيع 4 نانومتر يجمع بين الأداء والكفاءة. سيأتي هاتف Nothing Phone (3a) Lite بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، مع خيارات لون محدودة (أسود أو أبيض كما ظهر في العروض الترويجية).

 التصميم سيحافظ على هوية Nothing الشهيرة خاصة الإضاءة الخلفية البسيطة، ولكن لن يكون بمستوى واجهة Glyph الكاملة للنسخ الأعلى.

استهداف الفئة الاقتصادية وتبسيط المواصفات

بخلاف هواتف (3a) و(3a) Pro، يركز “لايت” على تقديم تجربة Nothing المعهودة مع تقليل السعر في مقابل المواصفات؛ إذ من المتوقع أن يأتي بسعر أقل من 415 دولار، شاملاً الإضاءات الخلفية المحدودة ودعم كاميرتين فقط مقارنة بثلاث في النسخ الأعلى.

أهمية الإطلاق وتوقيت الدخول للأسواق

تسعى Nothing من خلال إطلاق الهاتف الجديد للبقاء ضمن دائرة المنافسة في فترة تزدحم فيها الأسواق بإطلاقات شركات مثل سامسونج، شاومي، ون بلس وغيرها. تقديم خيار اقتصادي بإضاءة وتصميم Nothing يتيح للشركة الوصول إلى شريحة اوسع من المستخدمين، ويرسّخ حضور العلامة في أسواق الهواتف متوسطة التكلفة.

طرحت المنصة استطلاع رأي حول تعدد نسخ Nothing في موسم واحد، وتوزعت آراء المستخدمين بالتساوي بين اعتبار تعدد الإصدارات خياراً مربكًا أو ميزة تمنح حرية الاختيار، بينما ربط البعض قرارهم بمسألة السعر النهائي للهاتف.

هاتف اقتصادي بإمضاء Nothing لجذب عشاق التصميم العصري

يمثل Nothing Phone (3a) Lite خطوة استراتيجية نحو تنويع الخيارات دون التضحية بهوية التصميم المميز، مستهدفًا الفئة التي تبحث عن هاتف أنيق وبسعر مُخفض قبل نهاية 2025.

Nothing Phone 3a معالج MediaTek Dimensity 7300

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيهًا فقط

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا

إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد