ضبط 1500 كرتونة إندومي مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية في المنوفية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وتطبيق القانون على المخالفين.

وتم تحرير 120 محضرًا متنوعًا، وهي: 14 محضر مواصفات، و38 محضر نقص وزن، و25 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و20 محضر عدم نظافة، ومحضر واحد سلع مجهولة المصدر، و22 محضرا آخر.

كما تم ضبط 1500 كرتونة إندومي (40 كيسا) داخل مخزن مواد غذائية بشبين الكوم، مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة.

كما تم تحرير محضر جنحة مركز تلا ضد محل إكسسوارات وهدايا لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح، وتحرير محضر جنحة مركز تلا ضد محل أدوات منزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق وردع المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول سلع آمنة وصالحة للاستهلاك.