وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 1500 كرتونة إندومي مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية
مروة فاضل

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وتطبيق القانون على المخالفين.

 وتم تحرير 120 محضرًا متنوعًا، وهي: 14 محضر مواصفات، و38 محضر نقص وزن، و25 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و20 محضر عدم نظافة، ومحضر واحد سلع مجهولة المصدر، و22 محضرا  آخر. 

 كما تم ضبط 1500 كرتونة إندومي (40 كيسا) داخل مخزن مواد غذائية بشبين الكوم، مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة. 

كما تم تحرير محضر جنحة مركز تلا ضد محل إكسسوارات وهدايا لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح، وتحرير محضر جنحة مركز تلا ضد محل أدوات منزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق وردع المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول سلع آمنة وصالحة للاستهلاك.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية تموين المنوفية اندومي

