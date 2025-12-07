قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدث فجرًا.. إصلاح كسر مُفاجئ بخط مياه 8 بوصة بكفر الشيخ | صور
مُهاجمًا التشكيل.. محمد صلاح يُحذّر: مباراة الأردن تحدّد مصير منتخب مصر في كأس العرب
هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب
المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة
متظاهرون حاشدة ضد ترامب .. ورفض واسع للحرب على فنزويلا
الأرصاد تحذّر من الطقس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
محمد متولي يكشف موقف الزمالك القانوني تجاه مُطالبات اللاعبين.. و«بنتايج» مش من حقه فسخ العقد
راح وساب 3 أطفال .. تفاصيل صادمة وراء مصرع شخص علي يد عاطل بحلوان
مش هقدر أقول حاجة ولكن.. الشيخ حسن عبد النبي لم يرصد أخطاء لهذا المتسابق | فيديو
جورفان فييرا: مصر بيتي الثاني.. والإسماعيلي قدّم كرة برازيلية خلال جيل بركات وأوتاكا
محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحق المصرى .. اليوم
استمرارًا للانتهاكات الإسرائيلية.. قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس بغزة
مش هقدر أقول حاجة ولكن.. الشيخ حسن عبد النبي لم يرصد أخطاء لهذا المتسابق | فيديو

محمد شحتة

قرأ الشيخ مهنا ربيع عبد المنعم مهنا، آيات من القرآن الكريم في حلقة برنامج دولة التلاوة أعجبت لجنة التحكيم وعجزوا عن رصد الأخطاء فيها.

وقال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضو لجنة التحكيم ببرنامج دولة التلاوة: مش هقدر أقول حاجة ومفيش ولكن بالنسبة للشيخ ده لأنه قرأ آية طويلة جدًا بدون أخطاء.

وأشاد الشيخ طه النعماني بأداء المتسابق وصوته الجميل ودقة أحكام التجويد التي قرأ بها، وهو ما أكده الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات حيث قال "مهنا انت فاجئتنا النهاردة وأبدعت وكنت رزين أوي، واضح إن ربنا استجاب لدعاك، أحسنت يا شيخ مهنا".

