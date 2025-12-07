مش هقدر أقول حاجة ولكن.. الشيخ حسن عبد النبي لم يرصد أخطاء لهذا المتسابق | فيديو

قرأ الشيخ مهنا ربيع عبد المنعم مهنا، آيات من القرآن الكريم في حلقة برنامج دولة التلاوة أعجبت لجنة التحكيم وعجزوا عن رصد الأخطاء فيها.

وقال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضو لجنة التحكيم ببرنامج دولة التلاوة: مش هقدر أقول حاجة ومفيش ولكن بالنسبة للشيخ ده لأنه قرأ آية طويلة جدًا بدون أخطاء.

وأشاد الشيخ طه النعماني بأداء المتسابق وصوته الجميل ودقة أحكام التجويد التي قرأ بها، وهو ما أكده الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات حيث قال "مهنا انت فاجئتنا النهاردة وأبدعت وكنت رزين أوي، واضح إن ربنا استجاب لدعاك، أحسنت يا شيخ مهنا".