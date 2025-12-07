أخبار جنوب سيناء: طقس مُضطرب أمطار وبرق ورعد بشرم الشيخ ودهب | صور

طقس مضطرب يضرب جنوب سيناء

وبرق ورعد بشرم الشيخ ودهب

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الفعاليات والأحداث خلال 24 ساعة الماضية أبرزها تعرض مدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين لأمطار رعدية غزيرة اضطراب فى حالة الطقس أدت لغلق ميناء نويبع البحري لعدة ساعات وإعادة فتحه مرة اخري.

كما شهدت مدن دهب أمطار رعدية غزيرة وأمواج مرتفعة طوال اليوم علاوة على موجه من الرعد والبرق في سماء جنوب سيناء.

وإليكم تفاصيل الأخبار

زينت الأمطار شوارع مدينة دهب وسط فرحة السياح وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع استمرار الأمطار الرعدية وارتفاع الموج.

وقالت كاتي ظريف غطاسة بمدينة دهب ان نزول الأمطار كان مبهج جدا للسياح وسكان مدينة دهب وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع نزول المطر مشيرا ولكن حدث سقوط أمطار غزيرة مع برق ورعد واوضحت انه مع ذلك الطقس المختلف مدينة دهب تزداد جمالا.

وأضاف محسن جعفر من سكان مدينة دهب طقس مختلف اليوم بالامطار ولكن ربما تتضرر بعض الأماكن و تتوقف بعض الأنشطة البحرية.

وكانت تعرضت مدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين ونويبع

وأعلنت الوحدات المحلية للمدن حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات نتيجة هطول الأمطار على فترات متقطعة.

كما تتعرّض بعض المناطق بجنوب سيناء لتقلبات جوية مفاجأة، ومنها مدينة دهب، ووادي غيب الذي يقع على بعد 5 كيلو مترات من كمين دهب اتجاه مدينة نويبع، ثم تساقط أمطار غزيرة، وظهور شلالات مياه تتساقط من قمم الجبال.

وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة، وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها،.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق بالمحافظة.

تعرضت مدينتي شرم الشيخ ودهب لحالة من الطقس المضطرب غير المستقر وخاصة مع ظهور البرق والرعد وارتفاع الأمواج علاوة على استمرار السحب والغيوم الكثيفة فى مدن خليج العقبة وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار.

​تعرَّضت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية لموجة من الطقس السيئ، حيث غطَّت السحب الكثيفة سماء معظم المدن، وتساقطت أمطار غزيرة ورعدية على مدن خليج العقبة.

​وشهدت مدينة سانت كاترين تساقط أمطار غزيرة ورعدية، إثر كثافة السحب التي غطت السماء، ، صاحبته هبوب رياح شديدة.

​وفي هذا الصدد، قال مبـروك الغمريني، رئيس المدينة، إن سانت كاترين تعرضت لتقلبات جوية مفاجئة؛ حيث غطَّت السحب السماء، وأعقبها تساقط أمطار شديدة الحدة. وأكد الغمريني أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع أي تجمعات للمياه. وأوضح الغمريني ، أن جميع الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة مفتوحة، وحركة المرور بها تسير بشكل طبيعي، لافتاً إلى أنه جرى التواصل مع الأدلاء البدويين كافة للتأكيد على السائحين باتخاذ التدابير الاحترازية واتباع تعليمات الدليل حفاظاً على سلامتهم.

​كما شهدت مدينتا نويبع وطابا تساقط أمطار شديدة على فترات متقطعة، مع استمرار وجود الغيوم والسحب في السماء، مما يُنذر بعودة تساقط الأمطار مجدداً.

​وفي السياق ذاته، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، وذلك للتعامل الفوري مع الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم. ووجَّه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، مشدداً على مراجعة مجاري السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي طارئ، والمتابعة على مدار الساعة.