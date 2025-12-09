مفاجأة .. محمد صلاح يستعد لفسخ التعاقد مع ليفربول في يناير

كشف تقرير صحفي على استعداد محمد صلاح نجم فريق ليفربول لطلب فسخ التعاقد بالتراضي مع الريدز بعد أزمة استبعاده من المباريات .

وأوضحت مصادر teamtalk أن المقربين من محمد صلاح يدرسون حاليا إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي مع ليفربول.

وأردف التقرير أن محمد صلاح لا يفكر في المال ومنفتح على الخروج من ليفربول حال تم التواصل لاتفاق مع الإدارة في حين أن موقف إدارة ليفربول مازال يفكر في الأزمة.



وأشار التقرير إلى أن أرني سلوت المدير الفني لليفربول يبقي الباب مفتوحا أمام استمرار محمد صلاح وعودته من جديد للمشاركات .

في حين تحاول الإدارة استبعاد محمد صلاح أيضا عن المباراة القادمة لـ ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي مما يسمح له بالحريل لمنتخب مصر لخوض مناسات أمم أفريقيا في الوقت ذاته يصر الفرعون على التواجد في المباراة.

الدوري السعودي يتأهب

أشار التقرير إلى أن صلاح لديه عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني أي 200 مليون دولار سنويًا، وسيصبح سفيرًا للسياحة في السعوديةمثل رونالدو، كما سيكون له الحق في ملكية جزئية لأحد الأندية في المستقبل.

بديل محمد صلاح

يخطط نادي ليفربول للتعاقد مع لاعب بديل لمحمد صلاح في يناير ويدرس عدد من الخيارات وأبرزهم أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، كما يراقب الريدز نجم لايبزيج، يان ديوماندي.