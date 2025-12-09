قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا
Err-1 ماذا يعني ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء؟
هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق
اليوم.. الزمالك يناقش ملفات ساخنة في جمعيته العمومية
جهود حكومية لتأمين السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان
وزير الخارجية الأمريكي: ازدهار سوريا رهن تعايشها السلمي مع جيرانها
كيفية التوبة من المعاصي؟.. بـ3 خطوات تخرج من ضيق الذنب ومصائبه
اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات
بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رئيس العربية للتصنيع يكشف عن أحدث المدرعات والطائرات المسيرة المصرية (حوار)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 9-12-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار مقابل الدولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم

جاء بنك CIB في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر شراء عند 47.55 جنيه.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

سجلت عدة بنوك أسعار بيع منخفضة عند 47.53 – 47.54 جنيه، ما يجعله السعر الأفضل للمستهلك.

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك اليوم


سعر الدولار في بنك CIB
شراء: 47.55 جنيه

بيع: 47.45 جنيه

سعر الدولار في بنك نكست
شراء: 47.48 جنيه

بيع: 47.58 جنيه

سعر الدولار في بنك SAIB
شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK
شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 

شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول
شراء: 47.43 جنيه

بيع: 47.53 جنيه

الدولار سعر شراء للدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك اليوم سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار في بنك نكست سعر الدولار في بنك CIB أقل سعر بيع للدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

إيران

التوتر الإيراني الخليجي.. تصعيد يهدد أمن المنطقة والقانون الدولي يدخل على الخط

أعمال سحرية

طلاسم سحرية داخل مقابر كفر الشيخ تهز المحافظة.. واكتشاف عمل يستهدف شابا بالمرض والعذاب

إيران

أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد