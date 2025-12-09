سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 9-12-2025

نستعرض سعر الدولار مقابل الدولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم

جاء بنك CIB في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر شراء عند 47.55 جنيه.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

سجلت عدة بنوك أسعار بيع منخفضة عند 47.53 – 47.54 جنيه، ما يجعله السعر الأفضل للمستهلك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك اليوم



سعر الدولار في بنك CIB

شراء: 47.55 جنيه

بيع: 47.45 جنيه

سعر الدولار في بنك نكست

شراء: 47.48 جنيه

بيع: 47.58 جنيه

سعر الدولار في بنك SAIB

شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB

شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة

شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول

شراء: 47.43 جنيه

بيع: 47.53 جنيه