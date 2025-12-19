قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني
أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 18-12-2025
مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
تميم بن حمد: بطولة كأس العرب جسدت الأخوة والاحترام بين الأشقاء
النقل: محور الفشن الحر يعزز ربط الشبكة القومية للطرق ويدعم الاستثمار.. صور
معهد الصحة الحيوانية يكرم باحثيه المتميزين ويسلم شهادات التدريب لصغار المربين
شركة تيك توك توقع اتفاقية لبيع نسختها في الولايات المتحدة
أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب
مرأة ومنوعات

مكياج رأس السنة 2026.. صيحات لامعة وإطلالات جريئة تخطف الأنظار

رأس السنة
رأس السنة
ريهام قدري

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تتجه أنظار النساء إلى أحدث صيحات المكياج التي تمنح إطلالة متألقة تناسب أجواء السهر والاحتفالات. 

خبراء التجميل يؤكدون أن مكياج هذا الموسم يجمع بين اللمعان الجرئ والنعومة الراقية، مع لمسات عصرية تناسب مختلف الأذواق.


العيون اللامعة تتصدر المشهد
تتصدر ظلال العيون اللامعة قائمة الترند، خاصة الألوان الذهبية والفضية والنحاسية، مع استخدام الجليتر الخفيف لإبراز جمال العين دون مبالغة. كما يظل الآيلاينر المجنح والسموكي الداكن خيارًا مثاليًا للسهرات المسائية.
الشفاه الجريئة تعود بقوة
ألوان الشفاه الحمراء والنبيذية عادت بقوة هذا العام، لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية جذابة. وينصح الخبراء بموازنة المكياج، فإذا كانت الشفاه قوية يُفضل اعتماد مكياج عيون ناعم والعكس صحيح.
البشرة المضيئة عنوان الأناقة
البشرة الصحية المشرقة هي الأساس في مكياج رأس السنة، مع الاعتماد على الهايلايتر لإبراز ملامح الوجه، والكونتور الخفيف لتحديد الوجنتين بشكل أنيق.
نصائح لثبات المكياج طوال السهرة
ينصح باستخدام برايمر قبل المكياج، مع سبراي تثبيت في النهاية لضمان ثبات الإطلالة لساعات طويلة، خاصة مع كثرة الحركة والاحتفال.


في النهاية، يبقى اختيار مكياج رأس السنة مرتبطًا بذوق كل امرأة، لكن الجرأة واللمعان هما العنوان الأبرز لإطلالة أنيقة تليق بليلة وداع العام واستقبال عام جديد بكل تألق. 

رأس السنة الكريسماس مكياج رأس السنة

