مكياج رأس السنة 2026.. صيحات لامعة وإطلالات جريئة تخطف الأنظار

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تتجه أنظار النساء إلى أحدث صيحات المكياج التي تمنح إطلالة متألقة تناسب أجواء السهر والاحتفالات.

خبراء التجميل يؤكدون أن مكياج هذا الموسم يجمع بين اللمعان الجرئ والنعومة الراقية، مع لمسات عصرية تناسب مختلف الأذواق.



العيون اللامعة تتصدر المشهد

تتصدر ظلال العيون اللامعة قائمة الترند، خاصة الألوان الذهبية والفضية والنحاسية، مع استخدام الجليتر الخفيف لإبراز جمال العين دون مبالغة. كما يظل الآيلاينر المجنح والسموكي الداكن خيارًا مثاليًا للسهرات المسائية.

الشفاه الجريئة تعود بقوة

ألوان الشفاه الحمراء والنبيذية عادت بقوة هذا العام، لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية جذابة. وينصح الخبراء بموازنة المكياج، فإذا كانت الشفاه قوية يُفضل اعتماد مكياج عيون ناعم والعكس صحيح.

البشرة المضيئة عنوان الأناقة

البشرة الصحية المشرقة هي الأساس في مكياج رأس السنة، مع الاعتماد على الهايلايتر لإبراز ملامح الوجه، والكونتور الخفيف لتحديد الوجنتين بشكل أنيق.

نصائح لثبات المكياج طوال السهرة

ينصح باستخدام برايمر قبل المكياج، مع سبراي تثبيت في النهاية لضمان ثبات الإطلالة لساعات طويلة، خاصة مع كثرة الحركة والاحتفال.



في النهاية، يبقى اختيار مكياج رأس السنة مرتبطًا بذوق كل امرأة، لكن الجرأة واللمعان هما العنوان الأبرز لإطلالة أنيقة تليق بليلة وداع العام واستقبال عام جديد بكل تألق.