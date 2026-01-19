قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

إنستاباي
إنستاباي

أطلق تطبيق إنستاباي مطلع عام 2026 خدمة جديدة تستهدف ملايين العملاء في مصر، تمكنهم من تحويل الأموال بشكل لحظي بين حساباتهم البنكية المختلفة المسجلة على نفس حسابهم داخل التطبيق، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا في منظومة المدفوعات الرقمية وتسهيل إدارة الأموال دون الحاجة للذهاب إلى البنوك أو إجراء تحويلات تقليدية معقدة.

ميزة تحويل لحظي بين الحسابات

أكدت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الخدمة الجديدة تتيح للعميل إجراء تحويل فوري بين حساباته البنكية المختلفة المرتبطة بالتطبيق، دون إدخال بيانات الحسابات يدويًا أو الانتظار لفترات زمنية طويلة لإتمام العملية.

تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟

هذه الميزة تُسهم في تسريع المعاملات المالية، وتقليل الأخطاء، وتبسيط تجربة المستخدم، خاصة لمن يمتلك أكثر من حساب بنكي لدى بنوك مختلفة.

خطوات بسيطة لإتمام التحويل

يمكن لمستخدمي إنستاباي تنفيذ التحويل بين حساباتهم في ثوانٍ عبر الخطوات التالية:

- فتح تطبيق إنستاباي والدخول إلى خيار «إرسال» من القائمة الرئيسية.

- سحب الشاشة من اليسار إلى اليمين لعرض الحسابات البنكية المتاحة.

- اختيار الحساب الذي سيتم التحويل منه.

- تحديد الحساب المراد التحويل إليه.

- إدخال المبلغ المطلوب في الخانة المخصصة.

- الضغط على «التالي» لتأكيد التحويل وإتمام العملية فورًا.

وبذلك يتم نقل الأموال بشكل لحظي بين الحسابات دون أي إجراءات إضافية أو تعقيدات تقنية.

فيديو تعليمي لتسهيل الاستخدام

نشر تطبيق إنستاباي فيديو توضيحي عبر صفحته الرسمية يشرح بالتفصيل طريقة إجراء التحويل اللحظي بين الحسابات المختلفة المسجلة لنفس العميل، بهدف مساعدة المستخدمين على فهم الخدمة الجديدة وضمان الاستفادة الكاملة منها دون أي صعوبات تقنية أو تشغيلية.

 

تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر إنستاباي

إلى جانب الخدمة الجديدة، يواصل التطبيق دعم خدمات تحويل الأموال من الخارج إلى مصر، ما يجعل إنستاباي منصة متكاملة للتحويلات المحلية والدولية، ويعزز دوره في تسهيل حركة الأموال بين المصريين داخل البلاد وخارجها.

خطوة نوعية نحو الخدمات الرقمية

تُعد هذه الميزة تطورًا نوعيًا في منظومة التحويلات البنكية الرقمية، حيث تُمكّن ملايين المستخدمين من إدارة أموالهم بين حساباتهم المختلفة بكفاءة وسرعة عالية، وتقلل الاعتماد على الزيارات البنكية التقليدية، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.

ميزة جديدة أخرى لتعزيز الشفافية

سبق أن أطلق إنستاباي ميزة إضافية تُمكّن المستخدمين من معرفة الرصيد المتبقي من حدود الاستخدام اليومية والشهرية للتحويلات والخدمات المختلفة داخل التطبيق، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية المالية، وتمكين العملاء من إدارة معاملاتهم بشكل أفضل وتجنب تجاوز الحدود المسموح بها.

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق


ويبحث الجميع عن إجابة السؤال الأشهر : ما رسوم التحويل على إنستاباي حاليا  ، حيث أن الرسوم لم تتغير منذ أن تم تطبيقها بدءا من 1 أبريل 2025 ، وهو ما سنوضحه في هذا التقرير.

رسوم إنستاباي 2026

وكانت شبكة المدفوعات اللحظية أعلنت فرض رسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما فى ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025 ولم يتم تغييرها حتى الآن.

رسميًا.. رسوم خدمات إنستا باي InstaPay Egypt الجديدة والحد الأقصى للسحب اليومي
 انستاباي 

تفاصيل رسوم انستاباي 

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

قيمة رسوم انستاباي 

عند تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا.

عند تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه.

عند تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات.

عند تحويل 20،000 جنيه أو أكثر حتى 70000: رسوم 20 جنيهًا حدًّا أقصى.

رسوم تحويل 1000 جنيه على إنستاباي

ويبحث البعض عن رسوم تحويل 1000 جنيه عبر انستاباي ، وسيكلفك هذا المبلغ رسوم بقيمة جنيه واحد فقط . 

رسميًا .. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

 

تطبيق رسوم انستاباي 

وتأتى هذه الخطوة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه فى أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

سبب فرض رسوم على انستاباي

وأعلن البنك المركزي المصري أسباب تطبيق رسوما على خدمات إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بداية من أول أبريل الماضي لأول مرة منذ تدشينه قبل 3 سنوات.

وأوضح المركزي في بيان منشور على صفحة إنستاباي الرسمية على فيسبوك، أن الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.

وأوضح المركزي أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt

يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt ، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في  اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي.

حدود السحب من إنستا باي InstaPay

حدود السحب من تطبيق إنستاباي

ويشغل بال الكثير حدود السحب من تطبيق إنستا باي ، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

حدود السحب الجديدة في تطبيق إنستاباي

في آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egyptبين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

حدود السحب من إنستا باي InstaPay

طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستاباي»

-يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود”.

-يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف”.

-بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي”.

-بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ” ثم الضغط على «التالي”.

-تتم مراجعة بيانات التحويل.

-يتم إدخال الرقم السري IPN PINالمكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

-وسيتم التحويل بنجاح

عدد مستخدمي انستاباي

وبحسب البنك المركزي بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.

ماذا أفعل عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي؟

قد يتعرض البعض إلى عملية تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي،  قد يبدو الأمر محبطًا، لكن لا تقلق، فهناك إجراءات رسمية يمكنك اتباعها لاسترجاع أموالك بنجاح كي لا تضيع عليك.

ما هو إنستاباي؟

يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي اللحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما يجعله بديلاً عمليًا للمدفوعات النقدية.

ماتقلقش فلوسك مش هتروح عليك.. اعرف ازاي ترجعها من إنستاباي لو ...
طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025 

 

خطوات استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ عبر إنستاباي

إذا قمت بتحويل أموال عن طريق الخطأ، يمكنك اتباع هذه الخطوات لاسترجاعها:

1. التواصل مع المستلم مباشرة

إذا كان الشخص الذي استلم المبلغ بالخطأ تعرفه شخصيًا، حاول التواصل معه بهدوء واطلب استرجاع الأموال. غالبًا ما يكون الحل الودي هو الأسرع والأسهل.

2. الاتصال بالبنك الخاص بك

إذا لم تتمكن من استرداد الأموال عبر المستلم، قم فورًا بالتواصل مع البنك الذي أجريت التحويل من خلاله.

  • قدم تفاصيل المعاملة مثل رقم التحويل، التاريخ، الوقت، واسم المستلم.
  • بعض البنوك تتيح إلغاء التحويلات الخاطئة أو استرجاعها في حالات معينة وفقًا للسياسات المعمول بها.

3. التواصل مع دعم تطبيق إنستاباي

إذا لم يتمكن البنك من مساعدتك، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء في إنستاباي عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني المخصص للدعم الفني.

  • احتفظ بجميع بيانات التحويل، فقد يُطلب منك تقديمها لدعم موقفك.

4. تقديم شكوى للبنك المركزي المصري

في حال عدم التوصل إلى حل من خلال البنك أو إنستاباي، يمكنك تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري.

  • قد يتدخل البنك المركزي لمتابعة النزاعات المالية بين العملاء والمؤسسات المالية، خاصة إذا كان هناك خلل واضح في عملية التحويل.

5. اللجوء إلى القضاء كحل أخير

إذا فشلت جميع المحاولات السابقة، يمكنك التوجه إلى القضاء لاسترداد أموالك.

  • يُنصح باستشارة محامٍ مختص لرفع دعوى قضائية ضد المستلم.
  • اجمع كل الأدلة الداعمة مثل إيصالات التحويل والمراسلات مع البنك أو تطبيق إنستاباي لتعزيز موقفك القانوني.

نصائح لتجنب التحويلات الخاطئة مستقبلاً

  • تأكد من إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف الصحيح قبل إتمام التحويل.
  • استخدم ميزة مراجعة تفاصيل المستلم قبل تأكيد الدفع.
  • قم بإرسال مبالغ صغيرة تجريبية عند التعامل مع حسابات جديدة

معلومات مهمة عن إنستاباي

يجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:

-البريد المصري غير مشترك في إنستاباي.

-خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATM غير متوفرة حاليًا.

-غير متاح إضافة فيزا المشتريات على تطبيق إنستا باي.

-لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.

-يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.

- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.

خدمات ومميزات يقدمها إنستاباي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

•ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

•إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

•تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

•الاستعلام عن رصيد الحسابات.

•إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

•إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

إنستاباي تطبيق إنستاباي خدمة جديدة تحويل الأموال تحويل الأموال بشكل لحظي تحويل لحظي بين الحسابات

