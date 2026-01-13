قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر لتسهيل الامتحان للأولاد.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
بسبب الاحتجاجات.. وزير الخارجية الألماني يدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أخبار البلد

ميزة جديدة.. الحد الأقصى للتحويل من تطبيق إنستاباي

انستا باي
انستا باي
محمد غالي

أطلق تطبيق إنستاباي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على الرصيد المتبقي من حدود الاستخدام اليومية والشهرية للتحويلات والخدمات المختلفة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتسهيل إدارة المعاملات المالية داخل التطبيق.

وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود تطوير تجربة المستخدم، حيث تتيح معرفة الحد الأقصى للاستخدام اليومي والشهري، وما تم استخدامه فعليا، والقيمة المتبقية المتاحة، بمجرد الدخول إلى التطبيق واختيار الحساب، دون الحاجة إلى إجراء أي حسابات إضافية.

تطبيق إنستاباي

منظومة المدفوعات الرقمية

يعكس هذا التطوير توجه منظومة المدفوعات الرقمية في مصر نحو مزيد من الوضوح والسهولة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات الإلكترونية في المعاملات اليومية وسداد الالتزامات المختلفة، بما يساعد المستخدمين على التخطيط المالي الدقيق وتجنب تجاوز حدود الاستخدام المقررة.

ويعد تطبيق إنستاباي من أبرز تطبيقات التحويلات اللحظية في السوق المصرية، حيث يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري ضمن منظومة المدفوعات الوطنية، ما يوفر مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية للمستخدمين.

ومن المتوقع أن تسهم الميزة الجديدة في تقليل الأخطاء الناتجة عن تجاوز الحدود، وتسريع اتخاذ القرار، خاصة في المعاملات المتكررة أو ذات القيم المرتفعة.

حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي


حدد البنك المركزي المصري حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي على النحو التالي.
الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه.
الحد الأقصى لقيمة المعاملات اليومية 120 ألف جنيه.
الحد الأقصى لقيمة المعاملات الشهرية 400 ألف جنيه.

إنستاباي

رسوم التحويل عبر إنستاباي

أعلن البنك المركزي المصري بدء تطبيق رسوم على خدمات إنستاباي اعتبارا من الأول من أبريل، بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها للمعاملة الواحدة.

ويتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانا شهريا لكل عميل، مع فرض رسوم 50 قرشا على كل عملية استعلام إضافية.

ويأتي تطبيق هذه الرسوم بعد التوسع الكبير في استخدام التطبيق منذ إطلاقه في إبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانا على مدار السنوات الثلاث الماضية.

استخدام تطبيق إنستاباي

يشترط لاستخدام تطبيق إنستاباي تحميل التطبيق من جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو متجر آبل لمستخدمي آيفون، ثم تأكيد رقم الهاتف المحمول، وتسجيل البيانات الشخصية، وتفعيل البصمة، واختيار اسم البنك، وإضافة بيانات البطاقة البنكية والحساب البنكي، ثم إدخال الرقم السري IPN PIN.

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال نوفمبر الماضي الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%.

إنستاباي إنستا باي الميزة الجديدة تطبيق إنستا باي تطبيق إنستاباي

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الأرصاد

استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد

بطلان الانتخابات.. أبو شقة يحذر من استبعاد اللجان النوعية من كشوف الهيئة الوفدية

النائبة نشوى الشريف

بنبرة مذيعة محترفة.. من هي النائبة نشوى الشريف بعد أدائها اليمين الدستورية؟

الإصلاح والنهضة

"الإصلاح والنهضة": جميع طوائف الشعب ممثلة في البرلمان وبناء الوطن مسئوليتنا جميعا

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

