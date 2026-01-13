ميزة جديدة.. الحد الأقصى للتحويل من تطبيق إنستاباي

أطلق تطبيق إنستاباي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على الرصيد المتبقي من حدود الاستخدام اليومية والشهرية للتحويلات والخدمات المختلفة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتسهيل إدارة المعاملات المالية داخل التطبيق.

وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود تطوير تجربة المستخدم، حيث تتيح معرفة الحد الأقصى للاستخدام اليومي والشهري، وما تم استخدامه فعليا، والقيمة المتبقية المتاحة، بمجرد الدخول إلى التطبيق واختيار الحساب، دون الحاجة إلى إجراء أي حسابات إضافية.

تطبيق إنستاباي

منظومة المدفوعات الرقمية

يعكس هذا التطوير توجه منظومة المدفوعات الرقمية في مصر نحو مزيد من الوضوح والسهولة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات الإلكترونية في المعاملات اليومية وسداد الالتزامات المختلفة، بما يساعد المستخدمين على التخطيط المالي الدقيق وتجنب تجاوز حدود الاستخدام المقررة.

ويعد تطبيق إنستاباي من أبرز تطبيقات التحويلات اللحظية في السوق المصرية، حيث يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري ضمن منظومة المدفوعات الوطنية، ما يوفر مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية للمستخدمين.

ومن المتوقع أن تسهم الميزة الجديدة في تقليل الأخطاء الناتجة عن تجاوز الحدود، وتسريع اتخاذ القرار، خاصة في المعاملات المتكررة أو ذات القيم المرتفعة.

حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي



حدد البنك المركزي المصري حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي على النحو التالي.

الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى لقيمة المعاملات اليومية 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى لقيمة المعاملات الشهرية 400 ألف جنيه.

إنستاباي

رسوم التحويل عبر إنستاباي

أعلن البنك المركزي المصري بدء تطبيق رسوم على خدمات إنستاباي اعتبارا من الأول من أبريل، بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها للمعاملة الواحدة.

ويتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانا شهريا لكل عميل، مع فرض رسوم 50 قرشا على كل عملية استعلام إضافية.

ويأتي تطبيق هذه الرسوم بعد التوسع الكبير في استخدام التطبيق منذ إطلاقه في إبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانا على مدار السنوات الثلاث الماضية.

استخدام تطبيق إنستاباي

يشترط لاستخدام تطبيق إنستاباي تحميل التطبيق من جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو متجر آبل لمستخدمي آيفون، ثم تأكيد رقم الهاتف المحمول، وتسجيل البيانات الشخصية، وتفعيل البصمة، واختيار اسم البنك، وإضافة بيانات البطاقة البنكية والحساب البنكي، ثم إدخال الرقم السري IPN PIN.

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال نوفمبر الماضي الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%.