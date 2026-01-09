رجب عطا: الإبداع الحقيقي هو قدرة الكاتب على تحويل التجربة الذاتية لعمل إنساني

قال الكاتب والروائي الفلسطيني رجب عطا إن أدب السيرة الذاتية يُعد من الأنواع الأدبية المهمة والثرية، لما يحمله من قدرة على كشف التجربة الإنسانية للكاتب وتقديمها في إطار إبداعي يلامس القارئ، موضحًا أن هذا النوع لا يقتصر بالضرورة على سرد الحياة كاملة، بل قد يتجلى في مقاطع وإشارات تتسلل إلى العمل الأدبي دون أن تكون سيرة مكتملة.

وأضاف رجب عطا، خلال مشاركته في برنامج «جدل» مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة القاهرة الإخبارية، أنه يميز بين السيرة الذاتية بوصفها عملًا أدبيًا متكاملًا يتناول حياة الكاتب كاملة، وبين توظيف عناصر من السيرة الذاتية داخل الرواية أو النص الإبداعي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الكتاب يستلهمون تجاربهم الشخصية دون الإفصاح الكامل عنها.

وأكد أن هذا التمييز ضروري لفهم طبيعة الكتابة الإبداعية، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأدباء يلجأون إلى تضمين أجزاء من حياتهم داخل أعمالهم بشكل غير مباشر، حتى لا يقعوا في دائرة المساءلة أو التفسير الحرفي للنصوص، خاصة عند الإشارة إلى شخصيات أو أحداث قد تبدو واقعية.

وأوضح الكاتب الفلسطيني أن هذا الأسلوب يمنح النص الأدبي مساحة أوسع للتأويل والخيال، ويُبعده عن التصنيف التقريري أو التوثيقي، مشددًا على أن الإبداع الحقيقي يكمن في قدرة الكاتب على تحويل التجربة الذاتية إلى عمل إنساني عام، يتجاوز حدود الفرد ليعبر عن القارئ أينما كان.