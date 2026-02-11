ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة في الفلبين إلى 52 شخصا

أعلنت السلطات الفلبينية عن انتشال جثة امرأة اليوم الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد ضحايا غرق عبارة كانت تقل أكثر من 350 شخصا في أواخر يناير إلى 52 قتيلا، مضيفة أن السفينة "ربما كانت محملة فوق طاقتها".

وكانت العبارة "تريشنا كيرستين 3" تقل ما لا يقل عن 368 راكبا وفرد طاقم عندما غرقت فجر يوم 26 يناير قبالة سواحل مينداناو، جنوب غرب الفلبين حسبما أوردت إذاعة "بريدجادا بادينجا" المحلية.

وقال وزير النقل جيوفاني لوبيز - في مؤتمر صحفي اليوم - “من الأسباب المحتملة لغرق السفينة الحمولة الزائدة”، مشيرا إلى انتهاكات متعددة لقواعد السلامة، وأعلن عن اتخاذ إجراءات إدارية ضد شركة "أليسون للشحن"، وسبق أن تسبب حريق على متن سفينة تملكها الشركة عام 2023 في وفاة 31 راكبا.

وكشف التحقيق في حادثة غرق السفينة أنه خلافا للمتطلبات القانونية، لم يتم وزن الشاحنات والدراجات النارية على متن العبارة، و"من المحتمل أن تكون الحمولة قد تحركت داخل السفينة"، حسبما أفاد لوبيز. وأكد رينيل باسكوال المحقق في هيئة الملاحة البحرية الفلبينية، أن الركاب لم يتلقوا أي تعليمات من الطاقم عندما بدأت السفينة تميل كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وتابع لوبيز قائلا إن التحقيق جار مع أفراد من خفر السواحل وهيئة الملاحة البحرية الفلبينية المسئولين عن منح تراخيص مغادرة السفن للموانئ.