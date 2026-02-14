ضبط شبكة تدير الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي.. وقرار عاجل من جهات التحقيق

أصدرت جهات التحقيق قرارها بإحالة أفراد شبكة لـ الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية موجعة ضد أوكار ممارسة الرذيلة التي تتخفى وراء ستار المنشآت الطبية والترفيهية، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بمقابل مادي بنطاق محافظة الجيزة.

كشفت المعلومات والتحريات عن قيام المتهم، وهو شخص له معلومات جنائية مسجلة، بإدارة نادٍ صحي كائن بدائرة قسم شرطة الدقي، وتحويله من مركز للعلاج الطبيعي إلى وكر لاستقطاب راغبي المتعة الحرام لممارسة الرذيلة مع سيدات بمقابل مبالغ مالية كبيرة، متخذاً من واجهة النشاط التجاري وسيلة للتمويه.