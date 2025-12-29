محافظ بني سويف يناقش ملامح الخطة الإستراتيجية لوحدة السكان بالمحافظة لعام 2026

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع السيد"بلال حبش"نائب المحافظ_ رئيس لجنة التنمية البشرية بالمحافظة_،تقرير وحدة السكان الرئيسية بديوان عام المحافظة ، بشأن ملامح الخطة السنوية لعام 2026، والتي تم وضعها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل الخبير الديموغرافي ورئيس الإدارة المركزية بالوزارة، بجانب استعراض مجمل الجهود والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في ملف السكان خلال عام 2025،

تضمن التقرير الذي عرضه نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان بديوان عام المحافظة ، الإشارة إلى ملامح وسمات الخطة الإستراتجية للعام الجديد 2026 ، والتي تشمل تنفيذ حزمة من المبادرات التي تستهدف إحداث توازن دقيق بين معدلات النموالاقتصادي والزيادة السكانية،من خلال العمل عبرعدة محاور متعددة ومتنوعة تشمل كافة الفئات والشرائح المجتمعية والعمرية

حيث من المقرر أن يتضمن محور الصحة والأسرة تنفيذ مبادرة "أسرتك أمانة" لزيادة الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، ومبادرة "تحدث معه" لرفع الوعي المجتمعي ، فيما يشمل محور الشباب والريادة: مبادرات "1000 قائد سكاني"،"رواد العمل السكاني"، "نعم نحو شباب واع"، و "أنا ريادي" لتمكين الشباب وتدريبهم على ريادة الأعمال، في حين يتضمن محور تمكين المرأة والبيئة: مبادرات "كوني مستعدة"،"بالوعي نرتقي"، و"بيئتك مسئوليتك" لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى محور الفئات الخاصة والتعليم ويشمل تنفيذ مبادرة "ثروتك معاك" لاستثمار طاقات المسنين، ومبادرة "دعني أتعلم" لخفض نسب التسرب من التعليم.

كما تضمن التقرير حصاد جهود وأنشطة وحدة السكان بديوان عام المحافظة ، خلال عام 2025، حيث كشف التقرير _ الذي أعده محمد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة _ كشف عن نجاحات استثنائية حققتها الوحدة ، حيث تم تنفيذ أكثرمن 3000 نشاط ميداني وتوعوي،استفاد منها نحو 336,298 مواطناً،حيث تم تنفيذ 852 نشاطاً استفاد منها 148,168 مواطناً في مجال الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية، تنفيذ 514 نشاطاً استفاد منها 80,334 مواطناً في مجال لتعليم والتعلم ، و تنفيذ 625 نشاطاً استفاد منها 51,653 شاباً وكادراً في مجال الاستثمار في الثروة البشرية: ، تنفيذ 546 نشاطاً استفاد منها 31,199 مواطناً في مجال الاتصال والإعلام من أجل التنمية ، وفي مجال تمكين المرأة تم تنفيذ 555 نشاطاً استفادت منها 24,944 سيدة، وذلك بالتعاون مع مراكز المدن وكافة المديريات والجهات التنفيذية والمجالس القومية والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني.

من جهته أكد نائب المحافظ ، أن الخطة الجديدة تركز على تعزيز المشاركة المجتمعية بين القطاع الحكومي، الخاص، المجتمع المدني، والمتطوعين ، مشيرا إلى أن الخطة تضع بني سويف في صدارة المحافظات التي تتبنى حلولاً ابتكارية وشاملة للقضية السكانية، بما يضمن استدامة الموارد وتنمية الإنسان السويفي ، حيث شارك في صياغة هذه الرؤية فريق عمل وحدة السكان بالمحافظة: محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية، نيرة نبيل مسئول التخطيط بالوحدة ، هاجر حسين مسئول التنسيق والمتابعة ، نهلة حمدي مصطفى مسئول الإحصاء، وأعضاء الوحدة: ندا فتحي، هبة الله مصطفى