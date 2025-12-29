بالفيديو كونفرانس.. محافظ بني سويف يعرض مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لمتابعة جهود المحافظة في مجال استرداد أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال تواجد محافظ بني سويف بمركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، وعمرو محمد محمود مدير الأملاك ، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت في طلبات التقنين.

وخلال الاجتماع أوضح محافظ بني سويف بشكل مُوجز أخر المستجدات في ملف تقنين أراض أملاك الدولة، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي لعدد الموافقات ، وإجمالي العقود، علاوة على بحث أحر المستجدات الخاصة بحصر وتسجيل الأراضي المُستردة وآليات استثمارها في تنفيذ مشروعات خدمية أو تنموية.