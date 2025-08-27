جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل

قال الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، إننا فقدنا الإعلامي الكبير عاطف كامل، خلال الأيام الماضية، موضحًا أن سبب الوفاة؛ هو تعرض الراحل لـ “الزعل الشديد”.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن الزعل بيكسر القلب، ويسبب مشكلات كثيرة قد ينتج عنها وفاة، والإصابة بالجلطات.

وأوضح أن الحياة بها كل شيء، ولكن الحكيم الذي يتحكم في ضغط الحياة، وعندما يتعرض لزعل؛ يخرج منه بأي طريقة، حتى لا تكون له آثار سلبية على أجهزة الجسم، وعمل مشكلات صحية له.

ولفت إلى أن الفرح الشديد يسبب أزمة قلبية، وأيضًا الزعل يسبب أزمة قلبية، ولذلك على الجميع الخروج من أي زعل أو فرح بطريقة سريعة.

وتوفي الإعلامي عاطف كامل، الإثنين 25 أغسطس 2025، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من أسرته وزملائه.

وأفادت تقارير عدة، بأن الوفاة جاءت بعد لحظات من صدور حكم قضائي بحبسه لمدة 10 سنوات، في قضية رفعتها ضده طليقته، وأثار هذا الأمر ضغوطًا نفسية شديدة يعتقد أنها أسهمت في تدهور حالته الصحية، خاصة في ظل غيابه وجود أمراض مزمنة معروفة لديه.