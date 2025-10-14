لبلبة لـ صدى البلد: قمة شرم الشيخ للسلام فخر لمصر والحلم تحقق

عبرت النجمة القديرة لبلبة عن سعادتها بعقد قمة شرم الشيخ وتوقيع اتفاقية السلام بحضور زعماء العالم.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لصدي البلد " قمة شرم الشيخ السلام فخر لمصر واللحلم تحقق و تحيا مصر.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس في اجتماع على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، ضم ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع عُقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025، والبناء في هذا الصدد على الزخم الذي ولدته قمة شرم الشيخ للسلام.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تشجيع الدول الأوروبية لكل الأطراف المعنية على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر والأردن تدربان عدداً من أفراد الشرطة الفلسطينية، وأنه من المهم تقديم الدول الأوروبية الدعم لمصر والأردن في هذا الصدد؛ لمواصلة التدريب وتوسيع نطاقه.