يسرا وجيه توجه رسالة رومانسية لزوجها الفنان إيهاب فهمي

وجهت زوجة الفنان إيهاب فهمي السيدة يسرا وجيه رسالة رومانسيه له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

كتبت يسرا وجيه لا يهم كم يبقى لى من العمر يكفينى أن أكمل عمرى معاك".



يذكر أن تألق الفنان إيهاب فهمي في مسلسل أزمة ثقة و الذي تم عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

و يتكون مسلسل "أزمة ثقة" من 15 حلقة، وهو من بطولة: نجلاء بدر، هاني عادل، إيهاب فهمي، تامر فرج، ملك أحمد زاهر، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، محمد العمروسي، وعبير منير. العمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.