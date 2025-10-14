قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة
فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في ذكرى وفاته.. رانيا محمود ياسين لـ صدى البلد: مفيش شبيه لـ والدي محمود ياسين وأرفض تقديم سيرته الذاتية (فيديو)

رانيا محمود ياسين و محمود ياسين
رانيا محمود ياسين و محمود ياسين
أوركيد سامي

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الفنان محمود ياسين الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى بشكل عام والمصرى بشكل خاص.

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إن سيرة الفنان والدها الفنان  محمود ياسين ما زالت عطرة بين الناس، موضحة أن أن فقدان والدها غير من معنى وطعم الحياة بالنسبة لها، لافتة إلى أن نجاح محمود ياسين جاء بسبب حبه  الكبير لأعماله الفنية، ولذلك أعماله  ذكراه مازالت حاضرة حتى الآن.


وأضافت رانيا محمود ياسين في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري أن والدها كان لديه  شخصية متميزة، ومن الصعب تكرارها، "مفيش حاجة اسمها حد يجي مكان حد، مينفعش أجي أقول حد يجي مكان محمود ياسين و أرفض تقديم سيرته الذاتية  

اختتمت رانيا محمود ياسين 
أبي رحمة الله عليه، افتقده كثيرا، أبويا كان أحن راجل في الدنيا و علمني الالتزام في كل حاجه في حياتي 


أعمال رانيا محمود ياسين 
وكان أحدث أعمال، رانيا محمود ياسين الفنية هو مسلسل انحراف للفنانة روجينا.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

رانيا محمود ياسين اخبار الفن نجوم الفن محمود ياسين

