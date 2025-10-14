في ذكرى وفاته.. رانيا محمود ياسين لـ صدى البلد: مفيش شبيه لـ والدي محمود ياسين وأرفض تقديم سيرته الذاتية (فيديو)

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الفنان محمود ياسين الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى بشكل عام والمصرى بشكل خاص.

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إن سيرة الفنان والدها الفنان محمود ياسين ما زالت عطرة بين الناس، موضحة أن أن فقدان والدها غير من معنى وطعم الحياة بالنسبة لها، لافتة إلى أن نجاح محمود ياسين جاء بسبب حبه الكبير لأعماله الفنية، ولذلك أعماله ذكراه مازالت حاضرة حتى الآن.



وأضافت رانيا محمود ياسين في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري أن والدها كان لديه شخصية متميزة، ومن الصعب تكرارها، "مفيش حاجة اسمها حد يجي مكان حد، مينفعش أجي أقول حد يجي مكان محمود ياسين و أرفض تقديم سيرته الذاتية

اختتمت رانيا محمود ياسين

أبي رحمة الله عليه، افتقده كثيرا، أبويا كان أحن راجل في الدنيا و علمني الالتزام في كل حاجه في حياتي



أعمال رانيا محمود ياسين

وكان أحدث أعمال، رانيا محمود ياسين الفنية هو مسلسل انحراف للفنانة روجينا.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.