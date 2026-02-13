قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ
مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026
الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
برباعية نظيفة.. اتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
خفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو
أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة
احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين
رياضة

عدلي القيعي: "الكذابين والمتربصين" بالأهلي وصلوا لقمة اليأس

عدلي القيعي
عدلي القيعي
منار نور

شهدت حلقة برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي حالة من الجدل، بعدما أطلق عدلي القيعي تصريحات قوية هاجم خلالها منتقدي النادي.


وقال القيعي إن هناك أطرافًا “مكشوفين ومعذورين”، معتبرًا أن الأهلي يسبب لهم حالة من المعاناة بسبب نجاحاته، ليرد عليه الإعلامي إبراهيم المنيسي متسائلًا عن المقصودين بكلامه، ليؤكد القيعي أنه يقصد “الكذابين والمدلسين والمتحاملين” على النادي.


وأضاف القيعي أن هناك من يضمر الشر للأهلي، ويعلم الحقيقة لكنه يتعمد ترويج الباطل، بل ويسعى للتحريض بين النادي وجماهيره أو بين اللاعبين وبعضهم البعض، معتبرًا أن ذلك يعكس حالة من اليأس تدفع البعض لاستخدام “حيل رخيصة” في الهجوم رغم إدراكهم أنهم على غير حق.


وخلال الحوار، سأله المنيسي عن سبب هدوئه، ليرد القيعي بأنه ليس هادئًا بل يشعر بحزن شديد، مؤكدًا أن ما يحدث وصل إلى مستوى “عيب” أن يُعرض على الشاشات، في إشارة إلى حجم الهجوم الذي يتعرض له الأهلي.


وتطرق القيعي إلى ما يُثار حول تسبب الأهلي في ارتفاع أسعار اللاعبين، معبرًا عن دهشته من تلك الاتهامات، قائلًا إن من غير المنطقي تحميل النادي مسؤولية ذلك، خاصة أنه يدير موارده بطرق شرعية، بينما يتم تبرير الأمر لأندية أخرى بحجة وجود مستثمرين لديها.


واختتم القيعي حديثه بالتأكيد على أن نجاح الأهلي هو ما يدفع البعض لمهاجمته، بدلًا من الاستفادة من تجربته، متسائلًا عن الهدف الحقيقي وراء استمرار هذا النهج في انتقاد النادي.

