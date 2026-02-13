عدلي القيعي: "الكذابين والمتربصين" بالأهلي وصلوا لقمة اليأس

شهدت حلقة برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي حالة من الجدل، بعدما أطلق عدلي القيعي تصريحات قوية هاجم خلالها منتقدي النادي.



وقال القيعي إن هناك أطرافًا “مكشوفين ومعذورين”، معتبرًا أن الأهلي يسبب لهم حالة من المعاناة بسبب نجاحاته، ليرد عليه الإعلامي إبراهيم المنيسي متسائلًا عن المقصودين بكلامه، ليؤكد القيعي أنه يقصد “الكذابين والمدلسين والمتحاملين” على النادي.



وأضاف القيعي أن هناك من يضمر الشر للأهلي، ويعلم الحقيقة لكنه يتعمد ترويج الباطل، بل ويسعى للتحريض بين النادي وجماهيره أو بين اللاعبين وبعضهم البعض، معتبرًا أن ذلك يعكس حالة من اليأس تدفع البعض لاستخدام “حيل رخيصة” في الهجوم رغم إدراكهم أنهم على غير حق.



وخلال الحوار، سأله المنيسي عن سبب هدوئه، ليرد القيعي بأنه ليس هادئًا بل يشعر بحزن شديد، مؤكدًا أن ما يحدث وصل إلى مستوى “عيب” أن يُعرض على الشاشات، في إشارة إلى حجم الهجوم الذي يتعرض له الأهلي.



وتطرق القيعي إلى ما يُثار حول تسبب الأهلي في ارتفاع أسعار اللاعبين، معبرًا عن دهشته من تلك الاتهامات، قائلًا إن من غير المنطقي تحميل النادي مسؤولية ذلك، خاصة أنه يدير موارده بطرق شرعية، بينما يتم تبرير الأمر لأندية أخرى بحجة وجود مستثمرين لديها.



واختتم القيعي حديثه بالتأكيد على أن نجاح الأهلي هو ما يدفع البعض لمهاجمته، بدلًا من الاستفادة من تجربته، متسائلًا عن الهدف الحقيقي وراء استمرار هذا النهج في انتقاد النادي.