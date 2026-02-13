رئيس الاتحاد السكندري: مفاوضات ضم أفشة من الأهلي استغرقت 3 دقائق

كشف محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن تفاصيل فترة الانتقالات الشتوية وجهود النادي لمواجهة المديونيات المتراكمة.

وأوضح سلامة في تصريحات لبرنامج "الناظر" مع الكابتن أحمد شوبير على قناة النهار، أن النادي تمكن من اتمام صفقات مميزة خلال يناير، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الأهلي لاستعارة اللاعب أفشة لم يستغرق سوى 3 دقائق، وأن لغة الأرقام أصبحت الأساس في كل الصفقات.

وأضاف أن كل الأندية المصرية ساندت الاتحاد السكندري في تجاوز العقبات المالية، معربًا عن شكره لرؤساء الأندية على تعاونهم.

وتحدث رئيس النادي عن الدور الكبير الذي قام به اللاعب والعضو المؤثر محمد مصيلحي، مشيرًا إلى أن علاقته بالنادي "أبدية"، وأن مصيلحي تحمل ضغوطًا كبيرة وقدم دعمًا ماليًا ومعنويًا لضمان استمرار الإدارة في العمل.

وعن المديونيات، أشار سلامة إلى أن مواجهة الديون جزء طبيعي من عمل الأندية في مصر، مؤكدًا حرصه على توفير سيولة مالية للفريق الأول، إلى جانب استمرار الاهتمام بفريق السلة الذي يسعى دائمًا للفوز باللقب.