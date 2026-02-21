آبل تستعد لحل أكبر عيب أزعج مستخدمي iPad mini لسنوات

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة التسريبات بشأن خطط شركة آبل Apple، لاعتماد شاشة OLED في إصدار iPad mini المرتقب عام 2026، في خطوة قد تمثل تحولا لافتا ضمن فئة الأجهزة اللوحية الصغيرة.

وأثارت هذه الأنباء تساؤلات حول انعكاس القرار على بقية السلسلة، خصوصا iPad Air، إلا أن التركيز على أصغر أجهزة آيباد يبدو في حد ذاته التطور الأكثر إثارة في المشهد الحالي.

شاشة أكبر مع الحفاظ على الحجم الصغير

تشير التوقعات إلى أن آبل قد تعتمد تقنية OLED المرنة لمنح iPad mini تصميما أقرب إلى ما عرف بـ“معالجة iPhone X”، أي تقليص الحواف بفضل الاستغناء عن متحكمات شاشات LCD التقليدية.

وبدلا من تقليص أبعاد الجهاز، يرجح أن تستغل الشركة المساحة الإضافية لزيادة حجم الشاشة من 8.3 بوصات حاليا إلى نحو 8.7 بوصات، ما يمنح المستخدم تجربة عرض أوسع دون التضحية بسهولة الحمل التي تميز الفئة.

قفزة بصرية مع OLED

رغم أن آبل اعتمدت لسنوات على شاشات LCD عالية الجودة، فإن تقنية OLED توفر سقف أداء أعلى، خاصة من حيث التباين وعمق اللون الأسود، فعند عرض اللون الأسود، تطفئ وحدات البكسل نفسها بالكامل، ما ينتج عنه “أسود حقيقي” ويعزز وضوح الصورة وإحساسها بالحدة.

كما أن تحديث البكسلات في OLED يتم بشكل أكثر انتظاما، إذ يتحكم بكل بكسل متحكم مستقل، وهو ما قد ينعكس إيجابا على سلاسة العرض.

iPad mini

نهاية محتملة لمشكلة “التموج”

من أبرز الانتقادات التاريخية لـ iPad mini ما يعرف بتأثير “jelly scrolling”، حيث يبدو المحتوى وكأنه يتمدد أو يهتز عند التمرير السريع.

ويرتبط ذلك بطريقة تحديث الصورة في شاشات LCD، التي تحدث الصفوف بآلية مسح متتابعة تستغرق نحو 16.67 مللي ثانية عند معدل 60 هرتز، ما يسمح للعين برصد الفارق الزمني بين جانبي الشاشة.

الانتقال إلى OLED قد يساهم في معالجة هذه المشكلة جذريا، بفضل طبيعة التحكم الفردي في البكسلات، ما يعزز ثبات الصورة أثناء التمرير.

وتشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد قد يحصل على تصنيف مقاومة IP68، ما يعزز قدرته على تحمل الظروف المختلفة ويزيد من جاذبيته للاستخدام الميداني.

iPad mini

أول شريحة 2 نانومتر من آبل؟

تفيد التكهنات الحالية بأن الجهاز سيعمل بمعالج Apple A20 المرتقب، والذي قد يمثل أول انتقال للشركة من معمارية 3 نانومتر إلى 2 نانومتر، في خطوة تقنية متقدمة. ومن المتوقع أن تعتمد iPhone 18 الشريحة ذاتها لاحقا.

وفي حال صحت هذه المعلومات، فقد يرى iPad mini الجديد النور خلال الربيع المقبل، ليقدم مزيجا من الأداء المتطور، الشاشة المحسنة، والمتانة العالية ما قد يجعله أحد أكثر أجهزة آبل الصغيرة طموحا في السنوات الأخيرة.