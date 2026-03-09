متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟ اغتنمها وتحرى فيها ليلة القدر

يعيش المسلمون في هذه الآونة أول ليالي العشر الأواخر من رمضان 2026، والتي فيها الخير الكثير وتحتوي على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟

وتبدأ العشر الأواخر من رمضان، ليلة 20 رمضان، والتي توافق اليوم الاثنين 9 مارس 2026، أما عن الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان فهي كالتالي:

ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 10 مارس 2026.

ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.

ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.

ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.

ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026

- اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

- يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا، وأجرنا من النار. اللهم تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين.

- اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

- اللهم إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم يا الله ارزقني فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر.

- اللهم سهل أموري من العسر إلى اليسر، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها، أسألك أن تتقبل دعواتي، وأن تقضي حاجاتي، اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فاقسم لي الخير فيها، واختم لي من فضائلك، اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله.

أفضل أعمال العشر الأواخر من رمضان

وحرصت دار الإفتاء المصرية على حث الصائمين من الإكثار من الطاعات، كاشفة عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان قائلة “ينبغي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بصنوف العبادات” وهي:

صلة الأرحام

حُسن الْجِوار

التوسعة على الأهل والأقارب

كثرة الذكر

الاعتكاف

التهجد

الدعاء والتضرع إلى الله