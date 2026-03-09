قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الليالى الوترية فى رمضان.. وكيف تغتنم العشر الأواخر من الشهر الفضيل

الليالى الوترية فى رمضان.. وكيف تغتنم العشر الأواخر من الشهر الفضيل
الليالى الوترية فى رمضان.. وكيف تغتنم العشر الأواخر من الشهر الفضيل
شيماء جمال

قالت دار الإفتاء المصرية إنه قد اقتربت العشر الأواخر من رمضان

وهذه أيام ليست كغيرها، فهى أيام تتنزل فيها الرحمات، وتُغفر فيها الذنوب، وتُرفع فيها الدرجات.

وتابعت أن كنت قد قصَّرت فيما مضى من الشهر، فالباب ما زال مفتوحًا، والعطاء في هذه الليالي أعظم، وربما يفتح الله لك فيها فتحًا يغيِّر حياتك كلها.

وإن كنت قد اجتهدت منذ بداية رمضان، فهذه هي اللحظات التي يزداد فيها السعي، ويعلو فيها الاجتهاد؛ فالعبرة بكمال الختام.

في هذه الليالي ليلةٌ هي خير من ألف شهر، ليلةٌ قد تغيِّر دعوةٌ صادقة فيها قدرك كله وهى ليلة القدر.

كيف تغتنم العشر الأواخر من الشهر الفضيل

فاجعل لنفسك نصيبًا من:

قيام الليل

تلاوة القرآن

الذكر والاستغفار

والدعاء الصادق

ولا تفرِّط في هذه الأيام القليلة؛ فربما لا يدركها أحدنا مرة أخرى.

ليالي شهر رمضان الوترية

- ليلة 21 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء 20 رمضان/ 10 مارس، وتنتهي فجر يوم الأربعاء 21 رمضان / 11 مارس.

- ليلة 23 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الخميس 22 رمضان / 12 مارس، وتنتهي فجر يوم الجمعة 23 رمضان / 13 مارس.

- ليلة 25 رمضان

تبدأ من مغرب يوم السبت 24 رمضان / 14 مارس، وتنتهي فجر يوم الأحد 25 رمضان / 15 مارس.

-ليلة 27 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.

- ليلة 29 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.

ونوهت الإفتاء أن إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة في حال صعود وهبوط؛ قال تعالى: {هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5].

المراد بإحياء الليلة

وأوضحت الإفتاء المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها.

ماذا كان يفعل النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».[أخرجه البخاري]

أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية على حث الصائمين من الإكثار من الطاعات، كاشفة عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

ووضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان قائلة “ينبغي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بصنوف العبادات” وهي: 

  1. صلة الأرحام 
  2. حُسن الْجِوار 
  3. التوسعة على الأهل والأقارب 
  4. كثرة الذكر 
  5. الاعتكاف 
  6. التهجد 
  7. الدعاء والتضرع إلى الرءوف الرحيم سبحانه
الإفتاء العشر الأواخر من رمضان رمضان كيف تغتنم العشر الأواخر من الشهر الفضيل قيام الليل القرآن الذكر الاستغفار الدعاء ليالي شهر رمضان الوترية الليالى الوترية ليلة القدر المراد بإحياء الليلة إحياء الليلة ماذا كان يفعل النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

ترشيحاتنا

نجل المرشدي

قاليباف يحذر من شل الاقتصادات العالمية بسبب الحرب

بارون ترامب

ارسل ابنك للقتال.. آلاف الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب بتجنيد "بارون ترامب"

الخارجية الأردنية:

الخارجية الأردنية: إصابة أردنيين اثنين بالإمارات جراء شظايا اعتداءات إيرانية

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد