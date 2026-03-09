الليالى الوترية فى رمضان.. وكيف تغتنم العشر الأواخر من الشهر الفضيل

قالت دار الإفتاء المصرية إنه قد اقتربت العشر الأواخر من رمضان

وهذه أيام ليست كغيرها، فهى أيام تتنزل فيها الرحمات، وتُغفر فيها الذنوب، وتُرفع فيها الدرجات.

وتابعت أن كنت قد قصَّرت فيما مضى من الشهر، فالباب ما زال مفتوحًا، والعطاء في هذه الليالي أعظم، وربما يفتح الله لك فيها فتحًا يغيِّر حياتك كلها.

وإن كنت قد اجتهدت منذ بداية رمضان، فهذه هي اللحظات التي يزداد فيها السعي، ويعلو فيها الاجتهاد؛ فالعبرة بكمال الختام.

في هذه الليالي ليلةٌ هي خير من ألف شهر، ليلةٌ قد تغيِّر دعوةٌ صادقة فيها قدرك كله وهى ليلة القدر.

كيف تغتنم العشر الأواخر من الشهر الفضيل

فاجعل لنفسك نصيبًا من:

قيام الليل

تلاوة القرآن

الذكر والاستغفار

والدعاء الصادق

ولا تفرِّط في هذه الأيام القليلة؛ فربما لا يدركها أحدنا مرة أخرى.

ليالي شهر رمضان الوترية

- ليلة 21 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء 20 رمضان/ 10 مارس، وتنتهي فجر يوم الأربعاء 21 رمضان / 11 مارس.

- ليلة 23 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الخميس 22 رمضان / 12 مارس، وتنتهي فجر يوم الجمعة 23 رمضان / 13 مارس.

- ليلة 25 رمضان

تبدأ من مغرب يوم السبت 24 رمضان / 14 مارس، وتنتهي فجر يوم الأحد 25 رمضان / 15 مارس.

-ليلة 27 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.

- ليلة 29 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.

ونوهت الإفتاء أن إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة في حال صعود وهبوط؛ قال تعالى: {هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5].

المراد بإحياء الليلة

وأوضحت الإفتاء المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها.

ماذا كان يفعل النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».[أخرجه البخاري]

أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية على حث الصائمين من الإكثار من الطاعات، كاشفة عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

ووضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان قائلة “ينبغي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بصنوف العبادات” وهي: