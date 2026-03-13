تكنولوجيا وسيارات

آبل تحتفل بمرور 50 عامًا على شعار "فكّر بطريقة مختلفة"

احمد الشريف

أعلنت شركة آبل في بيان رسمي عبر غرفة الأخبار على موقعها أنها تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها في الأول من أبريل 2026، تحت شعار "50 عامًا من التفكير المختلف". 

أوضحت الشركة أنها ستستغل هذه المناسبة لإبراز كيف أسهمت أجهزتها وخدماتها خلال خمسة عقود في تغيير طريقة تواصل الناس، وتعلمهم، وعملهم، واستهلاكهم للمحتوى حول العالم، مع التأكيد على أن روح "التفكير بشكل مختلف" ما زالت تمثل جوهر هوية آبل حتى اليوم.

تيم كوك يشكر المستخدمين 

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، في تصريح نقله البيان أن "التفكير المختلف" كان دائمًا في قلب رحلة الشركة منذ تأسيسها عام 1976، وأن هذه الفلسفة هي التي دفعت آبل إلى تصميم منتجات تمكن الناس من التعبير عن أنفسهم والتواصل وصناعة أشياء مميزة. 

أوضح كوك أن الشركة تشعر بامتنان عميق لكل من شارك في هذه المسيرة، من موظفين ومطورين ومستخدمين، مؤكدًا أن ما قدمه هؤلاء من أفكار وإبداع هو ما سيواصل إلهام ما ستقدمه آبل في السنوات المقبلة.

فعاليات ومحتوى خاص على مدار الأسابيع المقبلة

أشارت آبل في بيانها إلى أنها ستطلق خلال الأسابيع المقبلة سلسلة من الفعاليات والمبادرات الاحتفالية بالتعاون مع مجتمعها العالمي، لتسليط الضوء على قصص المستخدمين والمبدعين الذين اعتمدوا على منتجاتها في أعمالهم وحياتهم اليومية. 

أوضحت الشركة أن هذه الاحتفالات ستشمل محتوى خاصًا على موقعها الرسمي وصفحاتها، إلى جانب مواد تستعرض المراحل الأساسية في تاريخ آبل منذ أول حاسوب Apple I وحتى أحدث أجهزتها وخدماتها الرقمية، مع إبراز الأثر الذي تركته الشركة في مجالات التعليم، والصحة، والإبداع الفني.

صفحة تفاعلية تستعرض رحلة آبل من Apple 

كشفت آبل عن إطلاق صفحة خاصة بعنوان "50 Years of Thinking Different" تستعرض من خلالها خطًا زمنيًا لأبرز محطات الشركة منذ تأسيسها. 

أوضحت الصفحة أن المسيرة بدأت من أول حاسوب Apple في السبعينيات، مرورًا بإطلاق حاسوب ماك، ثم iPod، فـ iPhone وiPad، وساعة Apple Watch وAirPods، ووصولًا إلى منظومة الخدمات الحالية مثل App Store وApple Music وApple TV وApple Pay وiCloud، التي أصبحت جزءًا من الاستخدام اليومي لملايين المستخدمين.​

أكدت آبل في هذه الصفحة أن الفكرة التي رافقت كل هذه التحولات هي الإيمان بأن العالم يتحرك إلى الأمام بفضل أشخاص يجرؤون على التفكير بشكل مختلف، وأن دور الشركة كان وضع أدوات قوية في أيدي هؤلاء الأشخاص لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع.

