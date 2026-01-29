الشباب يكتسح الحزم برباعية نظيفة بدوري روشن

دوّن فريق الشباب فوزه الثالث في دوري روشن السعودي، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على مضيفه الحزم بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

تألق كارلوس جونيور وبراونهيل

وسجل رباعية الشباب البرازيلي كارلوس جونيور ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق (51 و65 و89)، فيما أضاف الإنجليزي جوش براونهيل الهدف الرابع من ركلة جزاء عند الدقيقة (75)، ليقودا الفريق لانتصار مستحق خارج الديار.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

وبهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

شوط أول متكافئ وبطاقة حمراء

وجاء الشوط الأول متكافئًا في الأداء، وخلت دقائقه من الفرص الخطرة، باستثناء رأسية همام الهمامي التي تصدى لها حارس الحزم ببراعة في الوقت بدل الضائع. وشهدت الدقيقة (39) نقطة تحول بطرد مدافع الحزم سعود الراشد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

سيطرة شبابية في الشوط الثاني

واستغل الشباب النقص العددي في صفوف الحزم خلال الشوط الثاني، حيث فرض سيطرته الكاملة وترجم تفوقه إلى أربعة أهداف متتالية، أنهت اللقاء مبكرًا وأكدت تفوق الليث في واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم.