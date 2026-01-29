قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملت عملية بسببها .. كيف تحمى نفسك من إصابة سوسن بدر
سعر الذهب يتذبذب في تعاملات مساء اليوم 29-1-2026 .. وصعود جديد بـ10 جنيهات
زيارة سرية للبيت الأبيض .. الاستخبارات الإسرائيلية ترسم سيناريو المواجهة مع إيران
الطقس يغير اتجاهه.. ارتفاع درجات الحرارة غدًا ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
الشباب يكتسح الحزم برباعية نظيفة بدوري روشن

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

دوّن فريق الشباب فوزه الثالث في دوري روشن السعودي، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على مضيفه الحزم بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

تألق كارلوس جونيور وبراونهيل

وسجل رباعية الشباب البرازيلي كارلوس جونيور ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق (51 و65 و89)، فيما أضاف الإنجليزي جوش براونهيل الهدف الرابع من ركلة جزاء عند الدقيقة (75)، ليقودا الفريق لانتصار مستحق خارج الديار.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

وبهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

شوط أول متكافئ وبطاقة حمراء

وجاء الشوط الأول متكافئًا في الأداء، وخلت دقائقه من الفرص الخطرة، باستثناء رأسية همام الهمامي التي تصدى لها حارس الحزم ببراعة في الوقت بدل الضائع. وشهدت الدقيقة (39) نقطة تحول بطرد مدافع الحزم سعود الراشد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

سيطرة شبابية في الشوط الثاني

واستغل الشباب النقص العددي في صفوف الحزم خلال الشوط الثاني، حيث فرض سيطرته الكاملة وترجم تفوقه إلى أربعة أهداف متتالية، أنهت اللقاء مبكرًا وأكدت تفوق الليث في واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم.

فريق الشباب دوري روشن السعودي دوري روشن الحزم

